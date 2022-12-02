Вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Югре обсудили на заседании Координационного совета
В ходе заседания Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и Думы автономного округа обсудили состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса на территории автономного округа. Как рассказала заместитель директора Департамента экономического развития Югры Светлана Петрик, в Югре наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в оптовой и розничной торговле, высокое развитие демонстрируют сферы транспортных услуг и строительства.
Более половины субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в Сургуте и Нижневартовске. Далее по количеству субъектов следуют город Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Наименьшее число зарегистрированных субъектов отмечается в Ханты-Мансийском районе и городе Покачи.
«Ключевым фактором положительной динамики численности занятых в малом и среднем бизнесе выступает введение соответствующего налогового режима для самозанятых граждан, впервые зафиксировавших свой статус. Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано в городах Сургуте и Нижневартовске – 18,3 и 9,7 тысяч человек соответственно.
В автономном округе создана и реализуется система государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая в себя предоставление финансовой, образовательной, имущественной и информационно-консультационной поддержки, а также налоговые преференции и льготы.
В соответствии с государственной программой «Развитие экономического потенциала» за 10 месяцев 2022 года на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 3 361,3 млн рублей, что превысило объем финансирования за аналогичный период 2021 года на треть. В результате чего предоставлено 1 882 меры финансовой поддержки», – отметила Светлана Петрик.
Также она рассказала, что в целях поддержки бизнеса в целом и отдельных его отраслей, сохранения деловой активности и нивелирования экономических рисков в условиях санкционного давления в Югре на 2022 год установлены: пониженная ставка в размере 4% по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы», пониженная ставка в размере 1 % по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» для отдельных IT-компаний, получившим документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий), продлена налоговая льгота в отношении объектов, расположенных на территории автономного округа и предоставляемых арендаторам для осуществления деятельности в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания и бытового обслуживания.
Также Светлана Петрик проинформировала о дополнительных мерах в условиях частичной мобилизации.
«Постановлением Правительства автономного округа утвержден план первоочередных мер по обеспечению работы экономики автономного округа в условиях частичной мобилизации, предусматривающий меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан в случае призыва на военную службу по мобилизации в части продления сроков использования средств финансовой поддержки и достижения результатов, установленных соглашением о предоставляемой поддержке; неначисления вознаграждения гарантийной организации на период мобилизации за предоставленное поручительство; предоставление кредитных каникул по договорам микрозаймов; предоставления отсрочки уплаты арендных платежей и возможности расторжения без применения штрафных санкций договоров аренды государственного имущества; освобождения от уплаты штрафных санкций за просрочку платежей по договорам купли-продажи жилых помещений, находящихся в государственной собственности», – рассказала докладчик.
На тему анализа результативности и эффективности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований Югры и предложениях по укреплению взаимодействия в данном направлении с органами представительной и исполнительной власти на местах выступила председатель контрольно-счетного органа муниципального образования – Счетной палаты города Нижневартовска Светлана Суханова. Она отметила, что основная задача всех органов власти обеспечить максимальную эффективность бюджетных расходов и стремиться к достижению наилучших результатов в рамках имеющихся финансовых возможностей. Одним из финансовых рычагов при осуществлении государственной экономической политики является внешний финансовый контроль.
У контрольно-счетных органов есть возможность контролировать не только целевой характер муниципальных расходов, но и оценивать их результативность, что очень важно, когда страна реализует национальные проекты. Так, в Югре в городских округах и муниципальных районах образовано 22 постоянно действующих органов внешнего муниципального финансового контроля с правами юридического лица.
«Взаимодействие контрольно-счетных органов с органами местного самоуправления округа носит системный, плановый, целенаправленный и конструктивный характер.
В первую очередь взаимодействие должно быть направлено на достижение общего результата – целевого использования средств.
Хотелось бы особо отметить, что в некоторых муниципальных образованиях депутаты активно принимают участие в работе Коллегии контрольно-счетного органа, где заслушивают отчеты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. А исполнение требований и рекомендаций контрольно-счетных палат по отдельным контрольным мероприятиям рассматриваются на заседаниях профильных комитетов (комиссий) представительного органа. Таким образом, такой многоступенчатый контроль позволяет принимать оперативные решения и четко отслеживать их исполнение», – озвучила в своем докладе Светлана Суханова.
Темы об исполнении решений Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и Думы Югры, об основных изменениях в федеральном законодательстве и законодательстве Югры в сфере местного самоуправления также озвучены на заседании.
Рассмотрев утвержденную повестку дня Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и Думы Югры, обсудив доклады по основным вопросам, Координационный совет решил принять к сведению заслушанную информацию.
Пресс-секретарь
Председателя Думы автономного округа,
Информационно-аналитическое управление Думы Югры