Награды получили лучшие
10 декабря, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, отмечает 92-летие со дня образования. В этот праздничный день губернатор округа Наталья Комарова вручила награды победителям второй Всероссийской краеведческой олимпиады «Многовековая Югра». Стало известно, что интеллектуальное мероприятие для школьников объединило порядка 290 тысяч учащихся из 86 регионов страны. Как отметила Наталья Владимировна, самыми активными участниками были школьники Югры, что очень приятно и радует, что ребята знают и делятся информацией о малой родине. Двойне приятно, что и другие дети из Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей интересуются нашим северным краем и также достойно ответили на 10 вопросов викторины. В этом году участниками «Многовековой Югры» стали также школьники из Кыргызстана и Узбекистана.
Сегодня из рук Натальи Комаровой дипломы и памятные подарки получили самые лучшие ребята из разных территорий страны. Вот их имена:
– Николай Никишкин, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, село Казым, 3 класс;
– Антон Криницин, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, посёлок Игрим, 4 класс:
– Арина Серикова, город Ханты-Мансийск, 2 класс;
– Дарья Павлова, город Ханты-Мансийск, 1 класс;
– Кирилл Танасенко, Новосибирская область, Куйбышевский район, село Верх-Ича, 1 класс.
– Алина Копнина, Новосибирская область, Куйбышевский район, село Верх-Ича, 8 класс.
– Дмитрий Соколов, Новосибирская область, Куйбышевский район, село Верх-Ича, 8 класс.
– Михаил Чернухин, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 9 класс.
– Кристина Васильева, город Красноярск, 7 класс.
– Олег Субарев, город Ханты-Мансийск, 8 класс.
– Арина Иващенко, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, 10 класс.
– Вера Евсеева, Красноярский край, Берёзовский район, посёлок Зыково, 11 класс.
– Камилла Масалиева, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, посёлок Талинка 11 класс.
– Злата Жукова, Ростовская область, Милютинский район, хутор Николаевский, 10 класс.
И по видеосвязи поздравление получала одиннадцатиклассница Ариана Толстова из города Чебоксары, республики Чувашия. Она же выступила с приветственным словом и поблагодарила Югорский край за интересную олимпиаду.
Также награду получили победители фотоконкурса «Открой Югру». На фотоконкурс поступило 1 850 заявок от 201 участника. География проживания фотографов обширна, это жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Санкт-Петербург, республики Башкортостан и Коми. Жюри оценило 1 201 фотоработу, соответствующую условиям конкурса.
Победителями фотоконкурса «Открой Югру» стали:
– Тяпаев Сергей, номинация «Природа», фоторабота «Сказочная тайга», город Мегион;
– Новьюхов Кирилл, номинация «Стихия», фоторабота «Гало над Югрой», город Ханты-Мансийск;
– Распопов Андрей, номинация «Аэросъемка», фоторабота «Крик болота», город Нефтеюганск;
– Романченко Сергей, номинация «Микромир», фоторабота «Встреча», город Югорск;
– Тарасова Галина, номинация «Югра в лицах», фоторабота «Девочка-лето», город Урай;
– Бороздин Александр, номинация «Арт-фото», фоторабота «Паук», город Нижневартовск;
– Сальманов Артём, номинация «Технологии и достижения», фоторабота «Дыхание стальных гигантов», город Сургут;
– Романов Евгений, номинация «История в одном кадре», фоторабота «К отправке готовы!», город Санкт-Петербург;
-– Диянов Данил, номинация «Традиции», фоторабота «Традиция передачи опыта», город Лангепас;
– Полозков Борис, номинация «Место притяжения», фоторабота «Домик на окраине», город Сургут;
– Чусовитин Дмитрий, номинация «Специальное мнение жюри» за способность автора увидеть необычное в привычном, фоторабота «Серебро Югры», город Нижневартовск;
– Меркурьев Кирилл, номинация «Специальное мнение жюри» за техническое совершенство фотоработы, фоторабота «Обелиск первых»,
город Ханты-Мансийск;
– Викторов Григорий, номинация «Приз зрительских симпатий», фоторабота «Северное сияние», город Ханты-Мансийск.
После церемонии награждения победители открытым диалогом пообщались с Натальей Комаровой, задавали вопросы или даже предлагали участие в других проектах.
Тамара Мерова