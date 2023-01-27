Росреестр подвёл итоги работы за 2022 год
Порядка 50 тысяч объектов недвижимости было поставлено на государственный кадастровый учёт Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Югре в 2022 году, и это больше чем в 2021 году. Данный факт свидетельствует о росте экономической активности на территории автономного округа, связанных со сдачей новых объектов недвижимости и вовлечением их в хозяйственный оборот. Об этом сообщила и.о. руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Югре Ирина Котова.
Подводя итоги работы за прошедший год, она рассказала о самых востребованных услугах.
– Наиболее востребованными услугами являются услуги, связанные с регистрацией государственных прав на объекты недвижимости и сделок с ними, а также деятельность, связанная с предоставлением сведений из Росреестра. В нашем ресурсе содержатся сведения порядка 1 млн 700 тысяч объектов недвижимости, – рассказала Ирина Котова. – За прошедший год было предоставлено порядка 1 млн 200 тысяч таких сведений. Ещё одна востребованная услуга – это предоставление сведений из государственного фонда, данных полученных в процессе землеустройства. Эти сведения исторические, которыми владеет Росреестр на протяжении длительного времени. Такие данные собираются с 1970 гг прошлого века и насчитывают больше 130 тысяч материалов хранения фонда данных. И являются востребованными при разрешении каких-то спорных моментов, в том числе и в судебных делах.
Ирина Котова рассказала о преимуществах, связанных с переходом Росреестра на электронный документооборот. Такие нововведения внедрены в прошлом году, они сокращают сроки рассмотрения заявлений.
– Раньше нам необходимо было обеспечить курьерскую доставку из МФЦ в наш офис и обратно. Теперь расходы на такую доставку сокращаются, и люди получают услуги быстрее и это никак не сказывается на их качестве. Нам стало проще работать с сотрудниками МФЦ, которые переводят документы заявителей в электронный вид, отправляют нам, мы их рассматриваем и направляем обратно. Ещё одно нововведение связано с тем, что если раньше документы, правоустанавливающие договор купли-продажи, удостоверялись государственными регистраторами, то сейчас такого требования не существует. Заявитель получает в МФЦ выписку, свидетельствующую о том, что проведена регистрация права. Выписка также удостоверяется специалистами МФЦ, это упрощает порядок.
В декабре 2021 года Правительством РФ была принята «Программа национальных пространственных данных». Россреестр является одним из органов, который активно осуществляет его реализацию.
– Мы, как Управление Росреестра по Югре, с прошлого года также занимаемся его реализацией. Планируется создать глобальный ресурс, который будет наполнен как биоданными, так и сведениями об объектах недвижимости. На территории округа существует обширная государственная геодезическая сеть, приставленная 7 тысячами пунктами. Одна из первоочередных задач программы – создание этой сети, её наполнение недостающими станциями. Сейчас мы проводим масштабную инвентаризацию. Геодезическая сеть позволяет делать точные измерения объектов, координатов местности. Это повозит исключить споры между землепользователями и собственниками объекта. И вторая цель – это создание единой картографической основы, которая будет в общедоступной информационной системе. Когда программа только начинала создаваться, эти сведения содержались в отношении порядка 20% территории нашего округа. И на протяжении 2022 года мы совместно с органами местного самоуправления провели анализ картографического материала и его систематизацию. В конце года мы выявили, что в округе очень много такого материала, созданного за счет бюджетных средств. Этот материал позволяет наполнить базу данных на 50%. Данные будут использоваться кадастровыми инженерами для проведения кадастровых работ. Все эти работы направлены на то, чтобы мы проводили цифровизацию государственных услуг. Таким образом объект будет проще зарегистрировать и будут содержаться достоверные сведения о границах земельных участков и объектов недвижимости.
Людмила Теткина