Форма поиска

Для слабовидящих
Ирина Котова. Фото РИЦ "Югра"

Росреестр подвёл итоги работы за 2022 год

27.01.2023

Порядка 50 тысяч объектов недвижимости было поставлено на государственный кадастровый учёт Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Югре в 2022 году, и это  больше чем в 2021 году. Данный факт свидетельствует о росте экономической активности на территории автономного округа, связанных со сдачей новых объектов недвижимости и вовлечением их в хозяйственный оборот. Об этом сообщила и.о. руководителя Управления  Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Югре Ирина Котова. 
Подводя итоги работы за прошедший год, она рассказала о самых востребованных услугах. 
– Наиболее востребованными услугами являются услуги, связанные с регистрацией государственных прав на объекты недвижимости и сделок с ними, а также деятельность, связанная с предоставлением сведений из Росреестра. В нашем ресурсе содержатся сведения порядка 1 млн 700 тысяч объектов недвижимости, – рассказала Ирина Котова. – За прошедший год было предоставлено порядка 1 млн 200 тысяч таких сведений. Ещё одна востребованная услуга – это предоставление сведений из государственного фонда, данных полученных в процессе землеустройства. Эти сведения исторические, которыми владеет Росреестр на протяжении длительного времени. Такие данные собираются с 1970 гг прошлого века и насчитывают больше 130 тысяч материалов хранения фонда данных. И являются востребованными при разрешении каких-то спорных моментов, в том числе и в судебных делах. 
Ирина Котова рассказала о преимуществах, связанных с переходом Росреестра на электронный документооборот. Такие нововведения внедрены в прошлом году, они сокращают сроки рассмотрения заявлений. 
–  Раньше нам необходимо было обеспечить курьерскую доставку из МФЦ в наш офис и обратно. Теперь расходы на такую доставку сокращаются, и люди получают услуги быстрее и это никак не сказывается на их качестве. Нам стало проще работать с сотрудниками МФЦ, которые переводят документы заявителей в электронный вид, отправляют нам, мы их рассматриваем и направляем обратно. Ещё одно нововведение связано с тем, что если раньше документы, правоустанавливающие договор купли-продажи, удостоверялись государственными регистраторами, то сейчас такого требования не существует. Заявитель получает в МФЦ выписку, свидетельствующую о том, что проведена регистрация права. Выписка также удостоверяется специалистами МФЦ, это упрощает порядок.  
В декабре 2021 года Правительством РФ была принята «Программа национальных пространственных данных». Россреестр является одним из органов, который активно осуществляет его реализацию. 
– Мы, как Управление Росреестра по Югре, с прошлого года также занимаемся его реализацией. Планируется создать глобальный ресурс, который будет наполнен как биоданными, так и сведениями об объектах недвижимости. На территории округа существует обширная государственная геодезическая сеть, приставленная  7 тысячами пунктами. Одна из первоочередных задач  программы – создание этой сети, её наполнение недостающими станциями. Сейчас мы проводим масштабную инвентаризацию. Геодезическая сеть позволяет делать точные измерения объектов, координатов местности. Это повозит исключить споры между землепользователями и собственниками объекта. И вторая цель –  это создание единой картографической основы, которая будет в общедоступной информационной системе. Когда программа только начинала создаваться, эти сведения содержались в отношении порядка 20% территории нашего округа. И на протяжении 2022 года мы совместно с органами местного самоуправления провели анализ картографического материала и его систематизацию. В конце года мы выявили, что в округе очень много такого материала, созданного за счет бюджетных средств. Этот материал позволяет наполнить базу данных на 50%. Данные будут использоваться кадастровыми инженерами для проведения кадастровых работ. Все эти работы направлены на то, чтобы мы проводили цифровизацию государственных  услуг. Таким образом объект будет проще зарегистрировать и будут содержаться достоверные сведения о границах земельных участков и объектов недвижимости. 
Людмила Теткина 

27.01.2023

27.01.2023