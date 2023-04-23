В Югре стартовал Всероссийский форум национального единства
С 23 по 25 апреля в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства. На мероприятие собралось более 500 участников из 45 субъектов Российской Федерации, Киргизии и Белоруссии.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев направил приветственное слово участникам: «Уважаемые гости и участники Всероссийского форума национального единства, приветствую вас и поздравляю с началом работы. Перед нашей страной стоит огромная задача – сохранить культуру межнационального общения и укрепить взаимное уважение народов, населяющих Россию. Только в Уральском федеральном округе проживает более 120 национальностей, среди которых коренные малочисленные народы Севера и Сибири.
Представлено несколько десятков религиозных конфессий и более 1 000 религиозных объединений. Уверен, что программа национального единства позволит её участникам обогатить свои знания, изучить успешные практики по укреплению гражданского единства и сохранению самобытности многонационального народа России».
Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова выступила с приветственным словом: «Дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на форуме. С каждым годом количество участников растёт и в этом году, это представители 45 субъектов Российской Федерации и среди нас впервые представители Камчатского края, Донецкой и Луганской народных республик.
Перед нами стоят важные задачи, необходимо будет сформировать решения по укреплению духовной общности многонационального народа России, это ключевая тема нашего форума».
Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор подарил 100 туристических путёвок в г. Тобольск для югорских детей из семей военнослужащих.
Главной задачей форума является повышение эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Оксана Албина