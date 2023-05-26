Семейное предприятие Сульмановых
Семья Сульмановых из деревни Кышик Ханты-Мансийского района занимается производством мясных, рыбных консервов, колбас, варенья, сыра, сушеных фруктов, орехов и многих других продуктов.
– Такое семейное предприятие мы организовали вместе с мамой Лидией Алексеевной Сульмановой. Сейчас работаем втроем – мама, я и моя жена. Мы разную продукцию производим, делаем сыр, свинину, говядину тушеную, заправки борщовые, колбасу и т.д., кроме этого, реализуем сувенирную продукцию, – поделился Пётр Сульманов. – У нас в деревне бабушки, женщины изготавливают традиционные хантыйские изделия, а мама продает их на различных ярмарках. Мясо, молоко у фермеров в деревне Селиярово закупаем, малину, чернику, бруснику и другие ягоды сами собираем.
Раньше у нас была община «Вар», её отец ещё в 1999 году организовал. В 2015 году его не стало, и предприятие перестало работать. Сейчас с мамой мы снова решили возродить это дело, но уже делаем готовую продукцию, работаем полгода.
Для того чтобы наладить производство, Сульмановы закупили необходимое оборудование. Пётр говорит, если такое дело будет приносить хороший доход, тогда на развитие бизнеса они заявятся на грантовую поддержку.
– Мы купили автоклав, сушилку. Варенье, консервы все делаем в автоклаве, фрукты в сушилке сушим, орехи в лесу заготавливаем, сразу там сушим, а уже дома упаковываем. К примеру, сейчас варенье по-новому делаем, доводим до кипения, убираем, раскладываем по банкам, затем в автоклаве стерилизуем 30-40 минут при 110 градусах. Так получается очень вкусное варенье, в котором сохраняются все витамины.
За полгода работы немного заработали, главное в убыток не ушли. Если, конечно, не считать закупленного оборудования. Автоклав за 20 тысяч рублей купили, сыроварню приобрели за 45 тысяч рублей. Банки, крышки, упаковочный материал, на всё это по мелочи много денег уходит. Ягоды планируем сушить, хотим приобрести сушилку, она в районе 50 тысяч рублей стоит.
Готовую продукцию реализуем в Ханты-Мансийке, по объявлениям развозим, пока так работаем. Точки арендовать для нас дорого, с магазинами пока тоже не работаем, мы недавно начали свою деятельность, если будем расширяться, будем с ними сотрудничать. В настоящее время свою продукцию продаем на «Озоне», «Яндекс маркете», «Ярмарке мастеров».
Раньше, когда община работала, мы тоннами рыбу и дикоросы у жителей Кышика закупали. В то время вообще никакой переработки не было, мы сразу в Ханты-Мансийск всё отвозили, тогда в городе «Корпорация общин» работала, туда и сдавали. Сейчас решили брать объёмы поменьше, но перерабатывать. Если все будет хорошо, тогда будем расширяться и закупать дикоросы, рыбу у населения.
Пётр считает, что на данном этапе развития для продвижения их семейного дела очень нужна реклама, чтобы люди знали и покупали их продукцию.
– Люди у нас покупают мясо, рыбу тушёную, сыр берут, хвалят, но реклама всё равно нужна. У нас группа в Телеграмме есть: «Консервы из натуральных продуктов». Помимо этого в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассники» тоже свои группы создали.
Сульмановы стараются участвовать в различных выставках, чтобы познакомиться с другими организациями, пообщаться, узнать об их опыте работы, а также найти оптовых поставщиков. Пётр – выпускник Югорского государственного университета, диплом он получил по специальности «Налоги и финансы», такое образование помогает ему грамотно вести финансовые дела их семейного бизнеса.
Людмила Теткина
Фото Петра Сульманова