В Югорске отметили «День национального хлеба»
В музее под открытым небом «Суеват пауль» отметили «День национального хлеба». Представители национальных объединений народов ханты, манси, татар, башкир, марийцев, киргизов городов Югорска и Советского угощали гостей традиционной выпечкой.
Выпечку народов ханты и манси представили активисты городского отделения общественной организации «Спасение Югры» города Югорска Дарья Ивановна Белова с внуками Ульяной, Ярославом и Надежда Борисовна Костылева. Они рассказали о традиционном хлебе и достойно представили культуру обско-угорских народов. Для этого праздника они по традиционным рецептам испекли хлеб, вкусный брусничный пирог, пирожки с брусникой, черёмухой и приготовили душистый чай из чаги и листьев смородины. Гости по достоинству оценили стол обских угров.
В рамках праздника также прошёл этнофестиваль «Молодежь Югры в движении», организованный участниками общественной организации «Движения первых».
Сама идея проведения праздника возникла в 2022 году, тогда в музее проходил мастер-класс от носителей культуры народа ханты из села Казыма Белоярского района. В «Суеват пауле» они сделали новую традиционную глиняную печь взамен старой, прослужившей два десятка лет. По завершению благоустройства печи возникла идея познакомить жителей не только с мансийским хлебом, но и с хлебом других народов, проживающих в городах Югорске и Советском.
Второй год подряд организаторами вкусного праздника выступают Музей истории и этнографии и историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива», которые объединяют национальные общественные организации городов Югорска и Советского.
Юнкор Ульяна Белова