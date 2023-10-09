Родные напевы "Ёмвош ёх"
В субботний октябрьский вечер 7 числа в светлом и просторном зале Окружного Дома народного творчества города Ханты-Мансийска звучат родные напевы в исполнении фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»)…
Зал полон гостей – аншлаг! Обращает на себя внимание убранство зала – в левом углу – нарта, напротив – предметы быта, традиционная утварь, одежда и украшения обских угров, с любовью изготовленные виновницами торжества. Яркие фотографии фольклорного коллектива дополняют общую картину гостеприимного зала. Позади накрыты столы с блюдами традиционной кухни: румяные пироги с муксуном, брусникой, с мясной начинкой, кисло-сладкая и невероятно крупная клюква, сладости и душистый травяной чай...
Так необычно и красиво украшен зал к празднику. А повод, действительно, весомый – свой 5-летний юбилей со дня основания отмечал хантыйского фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), который и собрал верных друзей, соратников, истинных знатоков и ценителей традиционной культуры обских угров.
Пять лет – много ли это для фольклорного коллектива? Наверное, это лишь начало большого творческого пути. Но всё же это некий рубеж, который позволяет подвести итоги и наметить планы на будущее.
Всё началось с энтузиазма и любви к песням и танцам, материнскому языку, обычаям и традициям своих предков. Миссия коллектива велика и бесценна – «Люди Ханты-Мансийска» сохраняют, пропагандируют и передают подрастающему поколению богатейшую культуру народа ханты.
И у них всё получается! Сегодня песни на родном языке – это и есть великое наследие – это вкус детства, особая теплота, доброта, сердечность – всем этим наполнено творчество «Ёмвош ёх», уходящее своими корнями в глубокое прошлое.
Своим задушевным исполнением песен и танцев участницы коллектива завоевали любовь зрителей не только Ханты-Мансийска, но и за её пределами. Выступления хантыйских красавиц с нетерпением ждут по всей Югре и России. Ведь любовь этих талантливых хантыйских женщин к родному языку и традициям глубоко прочувствована и слышна в каждой строчке песни, видна в каждом движении танца.
«Ёмвош ёх» сегодня – это визитная карточка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Хочется выразить слова признательности и благодарности каждой участнице «Ёмвош ёх»:
- руководителю коллектива Фаине Иштимировой (Костиной) – заслуженному деятелю культуры Югры, хореографу-постановщику, в народе именуемой «Югорской Куренькой»;
- ведущей солистке Людмиле Гурьевой (Шульгиной) за её красивый певучий голос;
- Валентине Швецовой (Ерныховой) – в узком кругу называемой «Александрой Пахмутовой», поскольку она является автором многих песен;
- Анне Зверевой (Гришкиной) – второй Куреньке, активистке и лёгкой на подъём участнице;
- Раисе Головиной (Нёмысовой) – женщине с широкой и глубокой хантыйской душой;
- Ираиде Аксёновой – дочери полноводной Матушки Оби;
- Виктории Сызаровой, которой сама фамилия велит петь, ведь по-хантыйски её фамилия звучит не иначе, как Щи арат ‘Эти песни’;
- Виктории Черновой, которая по зову сердца пришла и влилась в коллектив;
- Ольге Князевой, которая, несомненно, украсит коллектив своим голосом и танцами;
- Елизавете Ромбандеевой (Тасьмановой), которая по праву может стать следующей Куренькой.
За пять лет состав коллектива претерпел некоторые изменения. По объективным причинам его покинули Людмила Зубакина (Гришкина) и Мария Эккерт (Молданова), однако основной «костяк», стоявший у истоков создания ансамбля по-прежнему «у микрофона».
Они, как и прежде, дважды в неделю спешат в стены родного Окружного Дома народного творчества (ОДНТ) на репетиции, чтобы своим выступлением вновь порадовать зрителей на очередном концерте.
Основной репертуар «Ёмвош ёх» состоит из авторских песен, рассказывающих о жизни хантыйского народа. Это песни на слова Микуля Шульгина, Алексея Сенгепова, Зои Лозямовой, Елены Шульгиной, Леонида Лонгортова и других авторов завораживают слушателей, они надолго остаются в их сердцах.
Почётными гостями сегодняшнего юбилейного торжества стали заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Конев, директор театра обско-угорских народов «Солнце» Евгений Захаров, режиссер-постановщик театра «Солнце» Леонид Архипов.
Много душевных слов и благодарностей прозвучало в адрес «Ёмвош ёх» («Людей Ханты-Мансийска»). Гости отмечали неоценимый вклад, который за эти годы был внесён участницами коллектива в благородное дело по сохранению песенной и танцевальной традиций хантыйского народа.
Коллектив редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» также от всей души поздравляет фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» со славной и знаменательной датой – пятилетием творческой деятельности!
Ваше бережное отношение к искусству народа ханты навсегда покорило сердца истинных ценителей традиционной культуры. Огромное вам спасибо за любовь к родному языку, краю, землякам, за стремление сохранить и передать хантыйскую культуру будущим поколениям! Уверены, что на достигнутом «Люди Ханты-Мансийска» останавливаться не собираются, ведь в каждом ещё много сил и творческой энергии, которую они обязательно воплотят в будущих выступлениях. Желаем вам вдохновения, новых песен, танцев, постановок, покорения новых вершин, ярких выступлений, восторженных аплодисментов, творческого долголетия и процветания!
Ирина Самсонова