В самом загруженном рентген-кабинете травмбольницы устанавливают новое оборудование
Любое новое оборудование – это новый интерфейс, поэтому медицинскому персоналу требуется обучение. Представители компании-производителя уже познакомили сотрудников клиники с возможностями аппарата, и уже в ближайшее время здесь готовы начать его эксплуатацию.
По окружной программе модернизации материально-ресурсной базы учреждений здравоохранения для БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» приобретен новый рентгеновский аппарат. Сегодня он устанавливается в рентген-отделении №3, которое обслуживает лечебно-консультативное отделение (многопрофильная поликлиника), два отделения травматологии и ортопедии, а также одно отделение анестезиологии и реанимации. Рентген-кабинеты здесь работают в условиях постоянной высокой нагрузки – количество выполненных исследований может достигать до 260-ти в день. С введением в строй поступившего оборудования пропускная способность рентген-кабинетов увеличится, а значит, ускорится продвижение очереди. Одновременно будет задействовано два аппарата.
Новый комплекс - высокого уровня и качества. Он более маневренный и удобный для полипозиционных исследований, когда необходимо сделать снимки в разном положении, под разным углом. При этом, лучевая нагрузка минимальная и контролируемая. Но больше всего специалисты рады тому, что оборудование полностью цифровое. Теперь не нужно использовать кассеты (а они бывают довольно тяжелыми) и тратить время на считывание, преобразование информации с них. Конечно, это совсем недолгий процесс. Но, если речь идёт о таком большом пациентопотоке, каждая сэкономленная минута представляет ценность. С новым аппаратом снимок будет сразу попадать в локальную сеть больницы.
Отдельное преимущество – беспроводной цифровой плоскопанельный детектор. Это приёмник изображения, с помощью которого можно провести исследование практически в любой точке больницы и, не используя ни единого провода, по wi-fi передать снимок на рабочую станцию врача. Ещё детектор служит страховкой, запасным вариантом на случай неполадок с основным считывающим устройством аппарата. Если произойдёт сбой, останавливать рабочий процесс не придётся.