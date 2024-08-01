Советы психолога при трудоустройстве. Этика собеседования.
Собеседование является достаточно распространенным методом при приеме на работу и предполагает, прежде всего, выяснение информации о кандидате в ходе личного контакта.
Рассмотрим несколько обязательных пунктов, которые подскажут, как вести себя на собеседовании.
Предварительное общение с потенциальным работодателем: когда работодатель откликнулся на ваше резюме. Это входной билет. Поэтому здесь нужно действовать предельно профессионально и не допускать ошибок. Взвесьте свое решение.
Второй не мало важный пункт - это "Исследование":
Перед собеседованием обязательно прочитайте как можно больше о компании, в которую вы идете на собеседование. Что важно изучить: ее сайт, отзывы, любые упоминания об этой компании в интернете. Зачем это делать? Руководители нанимают на работу тех людей, которые не только профессионалы в своем деле, но и имеют схожие с ними ценности. Это ключ к успеху в любом человеческом взаимодействии.
Будьте собой. Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Говорите правду. Не пытайтесь угадать, какой ответ от вас хотят услышать. Придумывание или замалчивание важных моментов впоследствии обернется дискомфортом на рабочем месте и самобичеванием, что приведет к стрессу и разочарованию в целом.
Заранее продумайте ответы на типичные вопросы собеседования например, составьте правильный рассказ о себе.
Правильный ответ на предложение рассказать о себе включает основную информацию о вашем образовании, опыте работы, ключевых достижениях и карьерных планах. В идеале опыт, о котором вы говорите, должен демонстрировать компетенции, полезные в новой должности. Если прямой связи нет, объясните возможную пользу для работодателя. Это подкупает и демонстрирует ваш профессионализм.
Соотнесите ваши ожидания с предлагаемыми на собеседовании условиями. Не стесняйтесь задавать работодателю интересующие вас вопросы.
Если вы будете откровенны на собеседовании и вам откажут, то это будет говорить не только о том, что вы не подходите на вакантную должность, но еще и о том, что работодатель не может удовлетворить важные для вас условия труда.
Удачи на собеседовании!
Более подробную консультацию можно получить в отделе по профобучению и профориентации Центра занятости населения по телефону: 8(3467) 32-21-88, доб. 219.
Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району