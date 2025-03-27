Опыт Югры в сфере развития креативных индустрий оценили эксперты Международного арктического форума
Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в сессии «Арктика и СМП «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса», которая состоялась на площадке VI Международного арктического форума в Мурманске. Глава автономного округа представил опыт региона в сфере развития креативных индустрий.
«Югра обладает значительным опытом сотрудничества с креативными индустриями и формирования условий для их успешного функционирования. В 2020 году регион оказался среди первых в России, принявших закон, регулирующий деятельность креативных индустрий, в тот период, когда на федеральном уровне еще велись дискуссии по различным подходам. Региональный закон был приведен в соответствие с новыми федеральными нормами, вступившими в силу 5 февраля текущего года», - отметил Губернатор Югры Руслан Кухарук.
Также глава региона отметил, что экономические особенности региона определяют необходимость выстраивания взаимодействия креативных индустрий с предприятиями топливно-энергетического комплекса. В первую очередь, это крупнейшие корпоративные заказчики с самыми разнообразными потребностями – от сувенирной продукции и брендированной одежды до сложнейших цифровых комплексов и архитектурных решений. Руслан Кухарук добавил, что на сегодняшний день в Югре кадровая потребность в сфере креативных индустрий составляет 665 человек из порядка 20 тысяч вакансий.
Говоря о современных этапах развития креативной экономики территорий Югры, Руслан Кухарук привел примеры уже реализованных проектов на территории муниципальных образований региона, включенных в Арктическую зону. Так, в Белоярском районе открыта школа креативных индустрий, уникальное дошкольное учреждение – детский сад «Звездочка», построенное по принципу умного здания. Политехнический колледж в Советском районе стал первой площадкой в Югре для подготовки кадров в сфере креативных индустрий. Образовательная организация располагает профессиональными мастерскими, оснащёнными современным оборудованием. Возможность готовить специалистов в новых направлениях учреждение получило благодаря национальному проекту и гранту Министерства образования.
«Существующая система поддержки в Югре представляет собой единую платформу, включающую государственные и муниципальные органы власти, общественные организации и представителей бизнеса, заинтересованных в креативных продуктах. Мы убеждены, что только такая интегрированная система способна эффективно решать стоящие перед нами задачи. Параллельно с разработкой федеральной стратегии мы создаем комплексную региональную программу, направленную на поддержку креативных индустрий и решение актуальных вопросов, стоящих перед регионом», - рассказал Руслан Кухарук.
Глава региона добавил, что по запросу жителей в Югре будет создана отдельная организация по развитию креативных индустрий. Инициатива была поддержана в ходе встречи Губернатора с представителями креативных индустрий Югры, которая состоялась в марте этого года. Деятельность организации будет сконцентрирована на индивидуальном сопровождении проектов. Для каждого креативного предпринимателя будет сформирован клиентский путь. Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий при решении задач нефтегазового сектора. Для выполнения крупных заказов будут привлечены цифровые стартапы.
«Поддержка креативного бизнеса и творческих людей со стороны топливно-энергетического комплекса становится приоритетом. Мы организуем ярмарки, объединяющие производителей креативных продуктов с высоким уровнем добавленной стоимости и запросы нефтегазового сектора экономики. Однако мы также понимаем, что серьезный вызов заключается в развитии человеческого капитала, создании рабочих мест и удовлетворении растущих потребностей общества. Мы должны обеспечить комфортные условия для жизни людей. Креативные индустрии отвечают на современные запросы югорчан», - подчеркнул глава региона.
Также Губернатор Югры рассказал участникам сессии о том, как развитие креативных индустрий влияет на сохранение национальной идентичности, повышение туристической и инвестиционной привлекательности региона.
«В Югре на протяжении 23 лет успешно развивается международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух Огня», который тесно связан с развитием креативных индустрий в регионе. К примеру, участники фестиваля имеют уникальную возможность посетить мастер-классы выдающегося сербского режиссера, президента фестиваля, Эмира Кустурицы. За эти годы мы воспитали целое поколение талантливых людей, ставших ведущими силами в сфере креативных и молодежных инициатив, которые зародились и развивались на югорской земле. Эти молодые профессионалы получили ценные знания и вдохновение, ставшие основой их успеха и дальнейшего развития. Для нас очевидно, что именно такие люди составляют основу человеческого капитала, о важности которого неоднократно говорил Президент России Владимир Путин, подчеркивая, что развитие человеческого потенциала является ключевым фактором экономического роста страны», – сказал глава региона.
Подводя итоги работы на сессии, Руслан Кухарук отметил, что повестка форума отвечает запросам развития региона и всей страны.
«Среди обсуждаемых вопросов – темы, связанные с формированием комфортных условий для проживания в непростых климатических условиях, создания преференций и мер поддержки бизнесу, который заходит на территорию Арктическо зоны. Для нашего региона, являющегося лидером в сфере нефтедобычи - это возможность воспользоваться теми мерами поддержи, которые обсуждаются на деловых площадках форума. Немаловажной является тема транспортной связанности, включения территории Югры в стратегические планы развития России. Эти планы должны обеспечивать связь не только между регионами Уральского федерального округа, но и всего Северного широтного коридора. Решение этих вопросов создает основу для развития регионов, входящих в состав Арктической зоны России», - резюмировал Руслан Кухарук.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Денис Кравченко отметил, что Югра задает тренд для всех регионов страны в сфере креативных индустрий.
Стоит отметить, что Международный арктический форум является ключевой площадкой для решения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.
В рамках форума представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, ученые и эксперты обсуждают перспективы Северного морского пути как логистического коридора, имеющего мировое значение, развитие бизнеса в условиях Крайнего Севера с учетом экологической повестки и интересов коренных малочисленных народов Севера, развитие ресурсной базы территории, арктический туризм и другие вопросы.
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