Росгвардия в Югре совершила почти 5000 выездов по сигналам «Тревога»
С начала года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре более 4700 раз оперативно выезжали по сигналам «Тревога» на охраняемые объекты региона.
Благодаря своевременному реагированию все попытки преступлений и административных правонарушений на подконтрольных территориях были пресечены.
Кроме этого, экипажи групп задержания изъяли из незаконного оборота наркотические средства, предотвратили кражи, грабежи, угоны, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – всего более 50-ти преступлений, а также пресекли около 1700 административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, уничтожением или повреждением чужого имущества, мелким хищением, управлением транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, уклонением от исполнения административного наказания.
Установлено и доставлено в полицию 40 граждан, находящихся в розыске.
Также сотрудники вневедомственной охраны привлекались к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 57 массовых мероприятий.
В целом подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии обеспечена надежная охрана более 9 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе 129 транспортных средств.
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