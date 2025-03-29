На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске определились призеры мужской эстафеты
Завершился третий день Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. Вслед за девушками на старт эстафеты вышли мужчины.
В командной гонке приняла участие 21 команда, в том числе два квартета из Югры. В итоге первой команде хозяев не хватило сантиметров, чтобы завоевать медали чемпионата страны.
Победу одержала первая команда Тюменской области в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Михаила Бурундукова. На четверых они использовали всего пять дополнительных патронов и прошли дистанцию без штрафных кругов. Вторыми стали белорусы: Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. Им потребовалось 15 допов с двумя штрафами.
Третье место заняла команда Свердловской области, за которую бежали Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Но поскольку белорусам медали чемпионата России не вручаются, имено уральцам достались серебряные награды.
А вот за бронзу развернулась невероятная борьба между Московской областью и первой командой Югры. В итоге Алексея Зубарева и Никиту Поршнева рассудил лишь фотофиниш, который показал, что Зубарев пересек черту чуть раньше.
Примечательно, что после первого этапа, на котором Дмитрий Иванов заработал два штрафных круга, наша первая четверка занимала 12-е место, но Алексей Вагин смог переместиться на седьмую позицию, а затем юный 19-летний Тимофей Грехов, использовав лишь один дополнительный патрон на огневых рубежах, отвоевал еще одну позицию. Судя по всему, в лице этого дерзкого юниора мужская окружная команда в следующем сезоне получит еще одну крепкую боевую единицу.
Вторая команда Югры, в которой компанию молодым Станиславу Ильиных, Евгению Смирнову и Роману Моренкову составил многоопытный Петр Пащенко, заняла 11 место.
Завтра, в заключительный день Альфа-Банк чемпионата России в столице Югры, пройдут масстарты. Женщины начнут гонку на 12,5 км в 12 часов, мужчины побегут 15 км в 14 часов. Напомним, что во время и в перерыве между гонками зрители разных возрастов могут весело провести время на развлекательных площадках и фудкорте. Не упустите шанс провести незабываемые выходные в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Сегодня на трибунах во время эстафет был аншлаг, и болельщики получили невероятные эмоции, а биатлонисты признались, что пребывали в восторге от такой потрясающей поддержки.