В Сургутском районе определили победителей конкурса «Педагог года Югры – 2025»
Итогом недельных испытаний участников конкурса "Педагог года Югры" стала церемония награждения, лучших учителей и воспитателей округа. Она была организована в районном центре культуры в Белом Яре.
В церемонии закрытия принимали участие заместитель губернатора Югры Елена Майер и директор окружного департамента образования Алексей Дренин, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, депутаты, представители районной администрации, педагогическое сообщество, родители, учащиеся и члены конкурсного жюри.
-Сегодня мы с вами находимся на юбилейном мероприятии. Ведь 30 лет назад был дан старт конкурсу «Учитель года». И это очень знаковое мероприятие — очень знаковая дата, потому что за этот период написана настоящая летопись. Летопись развития педагогического сообщества Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. Конкурс дал старт сегодня не только развитию педагогики, но и, конечно же, всему учительскому сообществу. Потому что вы сегодня несете очень важную миссию. Вы взращиваете поколение поколение, которое формирует будущее и нашей страны, и нашего региона, - подчеркнула заместитель губернатора Югры.
В региональном этапе конкурса в этом году приняли участие 100 педагогов из 22 муниципалитетов.
Они проходили профессиональные испытания в девяти номинациях: «Учитель года», «Лучший преподаватель-организатор ОБЗР», «Сердце отдаю детям», «Учитель родного языка и литературы», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Руководитель года», «Педагогический дебют», «От сердца к сердцу» и «Педагог-психолог».
- Представители Сургутского района стали призерами конкурса. Так, Альмира Полякова из Лянторской СОШ №7 – третья в номинации «Учитель года Югры», у ее коллеги из Белоярской СОШ №1 Дмитрия Захарова второе место в номинации «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Югры». Педагог также отмечен спецпризами родительского и ученического жюри, - назвал имена лучших педагогов района Андрей Трубецкой.
Нововведением в этом году стал итоговый брифинг претендентов на звание лучших.
-Появилось новое испытание для призеров непосредственно на церемонии подведения итогов – «Брифинг». Каждый участник должен был ответить на один вопрос экспертов. Начало брифингу положила замгубернатора Елена Майер. Педагоги за две минуты раскрыли такие темы, как «Корпоративная культура», «Главные ценности профессии педагога» и другие, - прокомментировал Андрей Трубецкой.
Целый год символ конкурса «Пеликан» находился у преподавателя русского языка и литературы Лянторской школы №7 Олеси Мурашовой. Именно она одержала победу в этом конкурсе в 2024 году. Теперь пеликана доставят в Урай. Победу в этом году в номинации «Учитель года» одержала преподаватель русского языка и литературы Оксана Сергеева из Урая.
Победители конкурсов представят округ на федеральном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования.