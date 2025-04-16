"Первые. История моего рода"
12 апреля Детский этнокультурно-образовательный центр принял участие в Окружном конкурсе выставочных экспозиций «Семейные истоки» на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наш проект "Первые. История моего рода" был удостоен Диплома Лауреата 1 степени.
Эта победа – заслуженное признание кропотливой работы дружной команды коллектива центра и глубокого погружения в историю мансийского рода Анямовых.
Так как конкурс был посвящен Году исторического наследия, объявленного Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году и направлен на популяризацию семейных традиций коренных малочисленных народов Севера, задачей выставочного проекта «Первые» История моего рода» было показать, что семья – это не просто ячейка общества, а основа, объединяющая народ, благодаря которой традиции сохраняются и развиваются.
О том как в семье Анямовых бережно хранятся и передаются из поколения в поколение история рода, рассказывали педагоги центра Гаврильчик Раиса Мартыновна и Норова Ольга Мартыновна. «Аня» в переводе с мансийского первые, род Анямовых одна из первых семей поселившихся у подножья гор северного Урала, чьи корни уходят к древнему роду Пор.
Из тетрадей с записями фольклора П. Е. Шешкина: «Порнэ — самые древние племена и исторические обитатели древнего Урала. Принимая соучастие в актах первотворения она, бесспорно, является одним из древних персонажей мансийского фольклора и в этом качестве причисляется к небесному божественному роду Торум сирх, считается мудрой хозяйкой гор...
В основе проекта на празднике «Уринэква хотал» была представлена интерактивная тематическая площадка. Символичный арт-объект, объединяющий образы чума и военной землянки, включал фотографии, исторические тексты и семейные предметы, которые рассказывали историю семьи Анямовых - одной из первых семей манси, поселившихся у северного подножия Уральских гор. На экспозиции фотоснимках проекта запечатлены моменты быта, и повседневная жизнь рода Анямовых.
Проект был дополнен выставкой из декоративно-прикладного творчества, предметов быта из природного материала, одежды, утвари. Участники праздника могли принять участие в мастер-классе по изготовлению вороны из лоскутков ткани. В подвижных и интелектуальных играх.
На выставке, совместно с коллективом «Детского этнокультурно-образовательного центра» принимали участие дети и внуки педагогов из семьи Анямовых, обучающиеся и выпускники Центра: Гаврильчик Таня, Дейнека Анна, Давид, Норовы Лилия, Амина, Милена, Васильевы Александра и Алена. Дети играли на традиционных музыкальных инструментах, танцевали исполняли традиционные танци, проводили игры с участниками празника.
Ольга Норова