В Ханты-Мансийске стартовал XXII фестиваль «Окружная студенческая весна»
На праздник студенческого творчества в столицу Югры приехали 709 участников из 6 высших учебных заведений и 26 колледжей и техникумов.
С 16 по 19 апреля студенты представят свои творческие номера в нескольких направлениях: вокальном, танцевальном, театральном, инструментальном, оригинальном жанре и моде. Кроме того, будет представлена студенческая программа, которая объединит все остальные жанры, а также онлайн-направления, такие как медиа, видео и арт.
«Замечательно, что вы вписываете свои имена в историю студвесны. Она будет писаться до тех пор, пока мы все ее пишем, и это прекрасно. Спасибо, что позволяете быть частью этого огромного праздника», — поблагодарил студентов Яков Самохвалов, директор департамента Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Фестиваль будет проходить на двух площадках: в Центре искусств для одарённых детей Севера и в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже.
В течение всех дней фестиваля студентов ждет насыщенная программа. Каждый день будет состоять из репетиций и выступлений по разным направлениям, а закончится все масштабным закрытием 19 апреля.
«Этот год исторический, год 80-летия Победы, год исторического наследия в Югре. Безусловно, многие номера, которые будут поставлены на сцене, описывают те события, что пережил наш народ, те победы, которые ковались и которые сегодня куются славными сынами Отечества», — рассказал Виталий Андреев, генеральный директор АНО «Молодежный центр Югры».
Оценивать работы участников будут опытные и авторитетные члены жюри — победители прошлых фестивалей на окружном и российском уровнях, известные артисты, режиссеры и дизайнеры, которые приедут на праздник творчества из разных регионов страны.
Студенты, представившие лучшие номера на окружном этапе фестиваля, получат возможность войти в состав окружной команды, которая будет представлять наш регион на российском уровне в Казани.