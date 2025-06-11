Югра пополнила реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
Новый уникальный обряд зарегистрировали в Югре. Теперь в реестре объектов нематериального этнокультурного достояния округа есть древний обряд поклонения Водному Духу, который испокон веков совершают жители деревни Тугияны, сообщает ugra-tv.ru.
Этот сакральный ритуал проводится на устье небольшой протоки напротив водоворота реки Горная Обь. Местные жители верят, что именно здесь обитает один из самых могущественных духов. Для коренных народов Севера вода — это не просто источник жизни, но и грозная стихия, требующая уважения и почитания. Обряд включает в себя традиционные песнопения, подношения и ритуальные действия, передающиеся из поколения в поколение.
Эксперты также присвоили звание мастера фольклора Данилу Покачеву. Он обладает обширным репертуаром народных песен, занимается традиционным оленеводством и мастерит предметы быта и орудия труда.
Отметим, что на сегодня в реестре находятся 97 уникальных объектов нематериального культурного наследия. Документы рассматривает специальный экспертный совет, который оценивает их культурную и историческую ценность.