С 1 сентября управляющие компании обязаны отчитываться перед жильцами
С начала осени управляющие компании обязаны отчитываться перед жильцами о своей деятельности.
«С 1 сентября вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 07.06.2025 № 125-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 19 и 24 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», – разъяснили в Прокуратуре Югры. – Закон обязывает управляющую организацию отчитываться перед жильцам о своей деятельности по управлению многоквартирным жилым домом. Указанные изменения образуют публичность и прозрачность деятельности управляющих компаний и позволят собственникам жилья контролировать текущую деятельность по ремонту, содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома».
Кроме того, изменения в законодательство предусматривают возможность направления собственнику помещения в многоквартирном жилом доме, переустроившему и (или) перепланировавшему помещение в этом доме выписки из ЕГРН, подтверждающей осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в личном кабинете такого собственника на портале «Госуслуг», либо по адресу электронной почты такого собственника.
До сих пор многие УК пользовались тем, что жильцы зачастую не могли получить полную и понятную информацию о том, на что идут их деньги. Унифицированный отчет – это реальный инструмент для собственников. Теперь у них появилась возможность сравнивать, задавать обоснованные вопросы и принимать взвешенные решения на общих собраниях. Это укрепляет права потребителей жилищно-коммунальных услуг и стимулирует УК работать качественнее.
Перечень сведений, обязательных для отражения в годовом отчете, а также форму этого отчета устанавливает Минстрой России. Отчет должен быть размещен в системе «ГИС ЖКХ» или региональной информационной системе.