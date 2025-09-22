Более 22 тысяч работающих родителей в Югре получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
С начала года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 22 342 работающим родителям. На эти цели было направлено более 3 447,2 миллионов рублей.
Оформить пособие могут не только родители, но и другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за малышом. Пособие назначается проактивно, т.е. необходимые сведения поступают в Отделение СФР от работодателя. Выплата производится ежемесячно после окончания отпуска по беременности и родам и до достижения ребёнком полутора лет в размере 40% среднемесячного дохода за два предыдущих года.
«Трудоустроенные родители могут одновременно получать на одного и того же ребенка единое пособие и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Главное, чтобы среднедушевой доход семьи после оформления пособия не превышал один региональный прожиточный минимум. В Югре на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 21 286 рублей», — рассказала Ольга Галюк, управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Максимальный размер пособия в 2025 году в Югре составляет 68 995, 48 рублей в месяц. Выплата продолжится до исполнения ребёнку полутора лет, в том числе, если родитель досрочно выйдет из отпуска на работу на полный рабочий день.
Подробнее о пособии на ребёнка до 1,5 лет можно прочитать, перейдя по ссылке: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/care?ysclid=lw5z663lcl791684432