В Ханты-Мансийске создали медицинский подкаст о беременности для жительниц отдаленных поселений
Чтобы помочь жительницам труднодоступных территорий в состоянии беременности, врачи Югры решили рассказать им о возможных сложностях в подкасте.
В Ханты-Мансийске действующие врачи-гинекологи записывают подкаст «Ж.К. в условиях Крайнего Севера», в котором речь идет о разных этапах в ожидании малыша, а также о возможных недомоганиях.
«В первую очередь, этот проект будет полезен жителям труднодоступных территорий», – рассказал о цели проекта журналистам ugra-tv.ru его автор Михаил Зотов, ординатор направления акушерства и гинекологии Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
Еще будучи студентом 6 курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, победил в региональном этапе программы «Мои наставники» и решил вместе со своим преподавателем Сергеем Чистяковым, заместителем директора Центра медицинских катастроф, представлять Югру со своим проектом на федеральном уровне программы.
«В нашем случае мы рассматриваем, что подкаст «Ж.К» – это возможность продолжить диалог врача и пациента, а в некоторых случаях даже его начать. Так как достаточно ограниченное количество времени дается для приёма узкого специалиста, а спектр вопросов и манипуляций, который нужно реализовать, достаточно широкий для этого промежутка времени», – объяснил пользу своей задумки Михаил Зотов.