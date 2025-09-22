Югорский лесной форум отметил лучших
Он состоялся в Ханты-Мансийске 18 сентября на площадке КВЦ «Югра-Экспо».
На мероприятии в преддверии Дня работников леса чествовали профессионалов лесной отрасли, а на Совете лесничих обсудили лесовосстановление, пожарную безопасность и применение инноваций в лесном хозяйстве.
Яркой частью форума стала посадка деревьев на Аллее лесничих Югры и выставки специализированной техники, достижений лесничеств и ООПТ региона.
На Лесном собрании Югры вручили ведомственные, окружные и государственные награды специалистам Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, лесхозов региона, Базы авиационной и наземной охраны лесов, Природнадзора Югры и Ханты-Мансийского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», а также объявили победителей конкурсов «Хозяин тайги» и «Лучший по профессии».
Победителем главного профессионального окружного конкурса «Хозяин тайги» стал Валерий Кузнецов, лесничий Белоярского лесничества.
- «Лучший лесничий» – Евгений Шабанов, заместитель начальника отдела – помощник лесничего Сургутского территориального отдела – лесничества;
- «Лучший участковый лесничий» – Борис Дулько, старший отдела – участковый лесничий Покачевского участкового лесничества Мегионского лесничества.
- «Лучший инженер по лесопользованию» – Евгения Чубарова, инженер по лесопользованию Советского лесхоза;
- «Лучший инженер по охране и защите леса» – Евгения Додулад, инженер по охране и защите леса Урайского лесхоза;
- «Лучший инженер – лесопатолог» – Валентина Парфиненко, инженер-лесопатолог Нефтеюганского лесхоза;
- «Лучший инженер по лесовосстановлению» – Кристина Шарафутдинова, инженер по лесовосстановлению Сургутского лесхоза;
- «Лучший экономист» – Александра Апсатарова, начальник планово-экономического отдела Базы авиационной и наземной охраны лесов;
- «Лучший инженер» – Елизавета Чорпитюк, инженер Нижневартовского лесхоза;
- «Лучший механик» – Сергей Чернышов, механик Базы авиационной и наземной охраны лесов;
- «Лучший кадровый работник» – Анна Елфимова, главный специалист Базы авиационной и наземной охраны лесов;
- «Лучший летчик-наблюдатель» – Александр Филиппов, летчик-наблюдатель 2 класса Базы авиационной и наземной охраны лесов;
- «Лучший инструктор десантно-пожарной группы» – Олег Шевченко, сотрудник Базы авиационной и наземной охраны лесов;
В номинации конкурса «Лучшее участковое лесничество» победителем признано Пывъ-Яхское участковое лесничество Нефтеюганского лесничества;
- «Лучшим лесничеством» стал Кондинский территориальный отдел – лесничество;
- «Лучшим лесхозом» – Сургутский лесхоз.
В номинации конкурса «Лучшее авиаотделение» победителем определен Советский филиал Базы авиационной и наземной охраны лесов.
- «Лучшей пожарно-химической станцией» названа Пожарно-химическая станция II типа Базы авиационной и наземной охраны лесов, пгт. Кондинское.
Завершилось Лесное собрание церемонией принятия присяги. В этом году в должность вступил Николай Данилов, лесничий Аганского лесничества.
Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем профессиональных успехов во благо лесов Югры!
Информация Департамента недропользования и природных ресурсов Югры