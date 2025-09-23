Борис Хохряков прокомментировал корректировку бюджета региона
Сегодня депутаты Думы Югры на заседании Комитета Думы по бюджету, финансам и налоговой политике, а затем и на заседании фракции «Единая Россия» рассмотрели и рекомендовали к принятию завтра на пленарном заседании изменения в бюджет Югры. Прокомментировал корректировку для средств массовой информации Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.
«Мы рассмотрели уже вторую корректировку бюджета округа в этом году. Учитывая экономическую ситуацию, имеется в виду снижение прогнозной цены на нефть, курсовую разницу, укрепление курса рубля, у нас произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. В результате этого корректировка бюджета будет осуществляться на полмиллиарда рублей по доходной части, и расходная часть бюджета уменьшается на 13,8 миллиардов рублей.
В этом ничего страшного нет, потому что в основном речь идет о переносе начала строительства объектов, которые были запланированы на этот год. Начало их строительства переносится на следующие периоды 2026 года.
При этом мы сохраняем социальную направленность нашего бюджета, он как был, так и остается – в пределах 70% всех средств направлено на решение социальных вопросов. Предложено увеличение средств на оказание помощи участникам специальной военной операции, членам их семей. В том числе 3,6 миллиарда рублей именно на социальную помощь и более 600 миллионов рублей – чтобы решать жилищные вопросы участников специальной военной операции.
Также более чем на миллиард рублей будет увеличена программа по сносу аварийного жилья. Это будет сделано за счет заключения договора между автономным округом и Фондом национального благосостояния Российской Федерации.
Кроме этого, для тех работников муниципалитетов, которые не попадают под действие Указа Президента, будет проведена индексация заработной платы, начиная с 1 октября текущего года, на 7,6%. Поэтому еще раз подчеркну, что все социальные обязательства, которые на себя брал округ, они будут выполнены, и надеемся, что к концу года будет полное выполнение плана по доходам, как мы и запланировали».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры