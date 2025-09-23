Борис Хохряков прокомментировал корректировку бюджета региона

Семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов проходит обучение в вузе или средне-специальном учебном заведении, с 1 января следующего года будут получать Югорский семейный капитал. Размер этой выплаты в ХМАО на сегодняшний день составляет 184 тысячи 80 рублей.