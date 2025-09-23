Студенческие семьи в Югре смогут получать Югорский семейный капитал
Семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов проходит обучение в вузе или средне-специальном учебном заведении, с 1 января следующего года будут получать Югорский семейный капитал. Размер этой выплаты в ХМАО на сегодняшний день составляет 184 тысячи 80 рублей.
Такую меру поддержки студенческих семей одобрили сегодня депутаты на заседании комитета Думы Югры по социальному развитию. Решение планируется принять в среду на пленарке окружного парламента.
Изменения в окружной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, закрепляют понятие «студенческая семья». Это супружеская пара или одинокий родитель до 35 лет, где оба или один из родителей обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования. По данным на 1 августа, в Югре насчитывается 73 студенческих семьи, а к концу года их число может вырасти до 90.