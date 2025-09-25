В Югре Росгвардия поблагодарила волонтеров региона за cотый гуманитарный груз в зону СВО
Военнослужащий Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Дмитрий Нагребельный от имени начальника тероргана полковника полиции Евгения Симакова вручил более 150 благодарственных писем и медалей "За доблесть в труде в период спецоперации" и "За помощь фронту" жителям сёл Батово, Белогорье и города Ханты-Мансийска – волонтёрам группы «ZOV 86 Югра. Тепло из дома на фронт».
Поводом для встречи в селе Батово стала сотая отправка гуманитарного груза от волонтеров группы, которая совпала с трехлетием работы организации.
На встречу с сельчанами приехали и представители ветеранских организаций из Москвы и Екатеринбурга – представитель фонда «Боевое братство без границ» генерал-полковник в отставке Виктор Литовченко – и председатель Екатеринбургского отделения международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» полковник в отставке Сергей Журавлёв.
«Наша цель – помочь Родине победить. Это зов сердца, любовь к родному краю. Иначе нельзя. Наш девиз: «Чем крепче тыл - тем крепче фронт!», – рассказывает руководитель волонтерской группы " ZOV 86 Югра. Тепло из дома на фронт", председатель регионального отделения по Югре Всероссийского комитета поддержки В.В. Путина Елена Ситникова. – Мы группа волонтеров, состоящая из родственников ребят, находящихся за ленточкой, а также неравнодушных людей, которые совершенно безвозмездно и исключительно по своему желанию и возможностям помогают нашим героям на передовой».
Начиная с 2022 года, волонтеры вяжут и шьют теплые вещи для своих ребят, обеспечивают бельем раненых в госпиталях, а солдат – домашними заготовками.
Мастерицы «СпиЦназа» вяжут вещи из шерсти, которую сами чешут и прядут. Они собирают шерсть, сами прядут из нее нитки и вяжут носки, жилеты, пояса. Особо ценится собачья шерсть, из нее получаются очень теплые вещи. Но подходит и кошачья, она мягкая и тоже хорошо прядется. В хозяйстве есть старинные ручные прялки и современные электропрялки. В Батово – цех по переработке шерсти: стирка, сушка, чесание, прядение.
Заказы формируются по заявкам бойцов – давно налажена связь с подразделениями, в которых служат югорчане. Батовчанин Владимир Куклин с начала спецоперации отослал за ленточку 5 000 банок консервов, которые могут храниться без холодильника. У него на фронте шесть родственников, братья и племянники. В автоклаве он делает консервы в стеклянных банках - мясные, овощные и рыбные.
«Мне помогают школьники Владимир Ржанов и Артур Стенников. Кроме того, парни за лето посадили 50 сетей размером 6 на 20 метров, в общем получился километр сетей, которые бойцы используют против дронов. Вот этикетки дочь придумала с логотипом «ZOV 86 – Югра». Дочь с женой делают сублимированные борщи, супы и каши. Сушат мясо, овощи и фрукты», – рассказывает волонтер.
