В Югре появились новые меры поддержки граждан из числа КМНС.
На 48 заседании Думы автономного округа приняты изменения в действующий закон о бесплатной юридической помощи.
«Мы распространяем право на получение единовременного пособия при рождении детей гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности», – прокомментировал принятие изменений Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Такое решение позволит дополнительно поддержать порядка 200 человек. Они будут получать 20 тысяч рублей на каждого родившегося ребенка. Ранее пособие предоставлялось только тем коренным жителям, которые имеют статус субъекта права традиционного природопользования.
«Еще одно нововведение для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера – мы предоставляем коренным жителям региона право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с ведением традиционной хозяйственной деятельности. То есть у нас в округе появляется еще один вид бесплатной юридической помощи», – подчеркнул Борис Хохряков.
