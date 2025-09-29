В Югре при содействии спецназа Росгвардии пресечены нарушения миграционного законодательства
Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оказали содействие региональным правоохранительным органам при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, которые прошли в местах массового пребывания граждан.
Во время рейда на одном из сургутских рынков проверено более 100 жителей ближнего зарубежья, выявлено порядка 20 нарушителей миграционного законодательства, которые доставлены в полицию для составления административных материалов и принятия решения о выдворении за пределы Российской Федерации.
С начала года сотрудниками СОБР «Норд», ОМОН «Стерх» и «Сокол–Югра» Росгвардии осуществлено силовое сопровождение 150 рейдовых мероприятий. При содействии спецподразделений ведомства выявлено более 100 административных правонарушений, задержано 18 лиц, допустивших различного рода нарушения. Рейдовые мероприятия проводятся в регионе на постоянной основе.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре