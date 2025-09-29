Блогеров и работников СМИ приглашают на конкурс «Журналист года Югры»
Департамент внутренней политики Югры приглашает журналистов, блогеров и авторов нового медиапространства побороться за звание лучшего в ежегодном конкурсе. Кстати, участие в нем могут принять не только профессионалы, но и юные дарования, а также администраторы популярных госпабликов.
Право подать заявку распространяется на сотрудников зарегистрированных СМИ, работающих в округе, студентов и школьников от 5 класса. Кроме того, к участию приглашаются выпускники Медиашколы креативных индустрий и активные блогеры, имеющие не менее 500 подписчиков. По словам организаторов, возможность заявить о себе есть и у пресс-служб, а также у команд, ведущих официальные страницы органов власти Югры.
На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы в СМИ или социальных сетях с 26 ноября прошлого года по 21 октября текущего. Прием заявок продлится до 21 октября 2025 года на портале www.ugramediaperson.ru.
Конкурсные номинации, между тем, разделены на три ключевых направления: основные, тематические и специальные. В основных номинациях оцениваются работы в сфере телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ, а также выбираются лучший телеоператор, интервьюер и фотокорреспондент. Отдельно отметим, что специальное звание «Журналист года Югры» присуждается профессионалам, проявившим высочайший уровень мастерства.
Тематические номинации охватывают значимые общественные проблемы и события, такие как «Мир нашему дому», «Югра без коррупции» и «80-летие Победы». В специальных номинациях, например, будут соревноваться администраторы госпабликов и медиакоманды. Полный перечень категорий доступен на официальном сайте конкурса.
По всем вопросам можно обращаться к консультанту Карине Бесчастных по телефону 8(3467) 360-171 (доб. 1574) или электронной почте BeschastnykhKE@admhmao.ru.