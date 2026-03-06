Жителей Югры приглашают участвовать в проекте трудоустройства на Дальнем Востоке

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа приглашают участвовать в проекте «Муравьёв‑Амурский 2030» — речь идет о возможности пройти профессиональную переподготовку и получить гарантированное место в кадровом резерве госслужащих, а также трудоустройство в одном из регионов Дальнего Востока