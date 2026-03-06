Жителей Югры приглашают участвовать в проекте трудоустройства на Дальнем Востоке
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа приглашают участвовать в проекте «Муравьёв‑Амурский 2030» — речь идет о возможности пройти профессиональную переподготовку и получить гарантированное место в кадровом резерве госслужащих, а также трудоустройство в одном из регионов Дальнего Востока или Арктической зоны РФ.
На программе каждого изъявившего желание войти в проекте ждёт 9 очных модулей в разных уголках Дальнего Востока и Арктики, а также в Китае (каждый от 5 до 10 дней). Курсантам дадут возможность стажировки в муниципалитетах, региональных правительствах и федеральных органах власти, а также предложат возможность участия в реальных проектах по заказу регионов ДФО и работа с наставниками — руководителями Минвостокразвития и главами дальневосточных и арктических регионов.
Все курсанты этого образовательного трека отмечают, что во время обучения они не слушают скучные лекции, а динамично погружаются в мир управления и развития регионов.
Сейчас идёт приём заявок уже на V поток программы подготовки кадров для госслужбы на Дальнем Востоке и в Арктике. Принять участие в ней может любой гражданин России в возрасте 21‒35 лет с высшим образованием (специалитет или магистратура) и опытом работы по специальности не менее 2 лет. По итогам конкурсного отбора на поток возьмут до 65 человек.
Обучение бесплатное — при условии последующего трудоустройства в ДФО или Арктике. Чтобы попасть на программу, до 16 марта подайте заявку на официальном сайте муравьевамурский-2030.рф, пройдите отбор‑тестирование, успешно завершите очный отбор.