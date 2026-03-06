Форма поиска

В Югре офицер Росгвардии поздравила радиослушательниц авторской радиопрограммы в стихотворением собственного сочинения

06.03.2026

В Ханты-Мансийске накануне Международного женского дня – 8 марта –  специалист Управления Росгвардии по ХМАО Югре подполковник полиции Анастасия Мудрик поздравила жительниц региона с праздником стихотворением собственного сочинения и рассказала ведущей авторской программы «Росгвардия. Всегда на страже» радиостанции «Югория» Дарье Ворониной о своей службе в ведомстве.

Представитель теруправления поделилась, что служит в органах правопорядка более 20 лет. Закончила Уральский государственный педагогический Университет и пришла на службу в инспекцию по делам несовершеннолетних.   А с момента образования Росгвардии служит в ведомстве.

Анастасия Николаевна успешно совмещает работу с семейными обязанностями. Она многодетная мама.

В ходе радиоэфира Анастасия Мудрик рассказала и о своем творчестве –  она с подросткового возраста пишет стихотворения. И специально для радиослушательниц авторской программы на радио она сочинила   поздравление:

«Желаю счастья безмерного,

Веселья, цветов и заботы,

Рядом – мужчину примерного,

С улыбкой ходить на работу.

Здоровья, любви, оптимизма,

Изюминки с огоньком,

От каждой пусть веет харизмой,

Уютом, добром и теплом».

