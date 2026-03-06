В Югре офицер Росгвардии поздравила радиослушательниц авторской радиопрограммы в стихотворением собственного сочинения
В Ханты-Мансийске накануне Международного женского дня – 8 марта – специалист Управления Росгвардии по ХМАО Югре подполковник полиции Анастасия Мудрик поздравила жительниц региона с праздником стихотворением собственного сочинения и рассказала ведущей авторской программы «Росгвардия. Всегда на страже» радиостанции «Югория» Дарье Ворониной о своей службе в ведомстве.
Представитель теруправления поделилась, что служит в органах правопорядка более 20 лет. Закончила Уральский государственный педагогический Университет и пришла на службу в инспекцию по делам несовершеннолетних. А с момента образования Росгвардии служит в ведомстве.
Анастасия Николаевна успешно совмещает работу с семейными обязанностями. Она многодетная мама.
В ходе радиоэфира Анастасия Мудрик рассказала и о своем творчестве – она с подросткового возраста пишет стихотворения. И специально для радиослушательниц авторской программы на радио она сочинила поздравление:
«Желаю счастья безмерного,
Веселья, цветов и заботы,
Рядом – мужчину примерного,
С улыбкой ходить на работу.
Здоровья, любви, оптимизма,
Изюминки с огоньком,
От каждой пусть веет харизмой,
Уютом, добром и теплом».
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: