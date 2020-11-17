Итоги работы окружного департамента недропользования и природных ресурсов

- Русский
16 ноября на площадке регионально-информационного центра «Югра» состоялся брифинг с директором окружного департамента недропользования и природных ресурсов Филатовым Сергеем Александровичем.
Руководитель ведомства рассказал об основных итогах работы департамента в 2020 году. Говоря о добыче нефти, С.А. Филатов отметил, что в текущем году на развитие нефтегазового комплекса повлиял ряд факторов, одним из которых стало снижение мирового спроса на нефть почти на 25 %. Добыча нефти в Югре прогнозируется на уровне 210 млн тонн, что на 11 % меньше уровня добычи 2019 года (236,1 млн тонн). На долю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приходится порядка 41,3 % общероссийской добычи нефти. В 2020 году объём эксплуатационного бурения составляет 16,3 млн метров, что на 0,7 млн метров или 4 % меньше объёма 2019 года, таким образом будет введено порядка 3,7 тысяч новых скважин.
Этой осенью в Югре на базе научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана был создан Национальный центр компетенции нефтегазовой отрасли. Основные задачи центра: содействие в консолидации усилий научно-исследовательских центров, образовательных, лабораторных, ведомственных организаций и отечественных нефтесервисных компаний для формирования научно обоснованного прогнозирования развития нефтегазовой отрасли страны, систематизированием и определением приоритетных направлений инновационных и технологических разработок, снижением зависимости нефтегазовой отрасли от импорта оборудования, услуг иностранных компаний, в реализации проекта поддержки отечественных нефтесервисных компаний.
В связи с накопленной за время сезона температурой и сниженного количества осадков пожароопасный сезон 2020 года характеризовался высокой горимостью. За пожароопасный период текущего года на территории автономного округа зарегистрировано 469 лесных пожаров общей площадью 144 360,04 га. В течение первых суток с момента обнаружения было ликвидировано 59,9 % лесных пожаров.
В этом году по национальному проекту «Экология» на территории автономного округа выполнение мероприятий по лесовосстановлению было произведено на площади 27 628,0 га. Основными этапами реализации регионального проекта «Экология» являются:
- создание 3 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 4372,8 гектар: памятников природы – в 2022 году «Реполовский кедровый бор» площадью не менее 160,2 га (Ханты-Мансийский район), в 2023 году «Тундринский кедровый бор» площадью не менее 212,6 га (Сургутский район), в 2024 году «Ягельный» площадью не менее 4000 га (Нижневартовский район);
- увеличение туристического потока путём создания 4 новых экологических троп на ООПТ общей протяженностью 6,2 км: в природном заказнике регионального значения «Сорумский» – 1,3 км., в памятниках природы регионального значения «Луговские мамонты» – 2,3 км., «Реполовский кедровый бор» – 1,3 км., «Тундринский кедровый
бор» – 1,3 км.;
- поддержание стабильной численности 2 ключевых редких видов животных, включённых в Красную книгу автономного округа (дикого северного оленя и западно-сибирского речного бобра).
В текущем году было проведены мероприятия по восстановлению популяции ценных видов рыб. В течение 2020 года в водоёмы Югры было выпущено 3,5 миллиона мальков особо ценных видов рыб.
С.А. Филатов отдельно затронул тему коренных малочисленных народов Севера. По его словам, на сегодняшний день в Реестре организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, содержатся сведения о 89 организациях.
В регионе успешно реализуется Проект «IT-стойбище», направленный на обеспечение граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных и труднодоступных территориях (стойбищах), доступом к современным информационно-коммуникационным технологиям. Доступ к широкополосному Интернету позволяет коренным жителям, не покидая стойбища, получать государственные услуги на портале Госуслуг, а также участвовать в социально-политической жизни округа.
В 2020 году было установлено 17 точек доступа в 6 муниципальных образованиях автономного округа. В общей сложности доступом в сеть Интернет было охвачено 779 человек из 57 территорий традиционного природопользования и 4 национальных деревень.
Кроме того, на пресс-конференции был задан вопрос о регулировании популяции медведей и волков. По словам С.А. Филатова, в этом году поступило 138 обращений от граждан о появлении медведей на территориях поселениях, к счастью, половина обращений не подтвердилась. В общей сложности департаментом было принято 131 решение по регулированию численности охотничьих животных, в том числе: бурого медведя – 121, волка – 9, рыси – 1. В результате проведения мероприятий по регулированию популиции из среды обитания было изъято 27 медведей.
В этом году гражданам было выдано 1 482 охотничьих билетов и 23 931 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Завершая пресс-конференцию, С.А. Филатов затронул тему цифровизации: «Сотрудники Управление лесного хозяйства по проекту «Бережное производство» оцифровали более 16 тонн бумажной документации».
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры