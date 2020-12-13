Семья Лелятовых выражает слова благодарности за оказанную помощь

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13 декабря 2020 года в Няганской окружной больнице не стало педагога, учителя родного (мансийского языка), выдающегося деятеля, жительницы села Саранпауль Берёзовского района Лелятовой Ольги Владимировны.
Семья Лелятовых выражает слова благодарности Администрации Берёзовского района, Администрации сельского поселения Саранпауль, всем сотрудникам «Дома культуры» и детского садика «Оленёнок». Благодарим депутата Государственной Думы Татьяну Степановну Гоголеву и всех тех, кто оказывал помощь нашей семье.
Спасибо вам за то, что разделили с нами горечь утраты, за внимание, моральную поддержку, за вашу доброту и искренние соболезнования, за оказание материальной помощи в организации похорон нашей любимой мамы и бабушки Лелятовой Ольги Владимировны. Наша семья от всего сердца благодарит вас за оказанную поддержку.
С благодарностью семья Лелятовых