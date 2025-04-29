В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности в период проведения майских праздников
В Ханты-Мансийске состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно в совещании приняли участие: руководящий состав территориального управления, начальники отделов и отделений ведомства, в режиме ВКС – руководители подчиненных структурных подразделений теруправления.
Принимая во внимание важность рассматриваемых вопросов, для участия в заседании были приглашены представители взаимодействующих ведомств, в числе которых УМВД, а также Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО – Югры.
На совещании были заслушаны доклады о ходе подготовки и принимаемых мерах по обеспечению безопасности и правопорядка.
С целью координации действий, оперативного реагирования на возможные изменения в майские праздники будет организована работа группы контроля оперативного штаба. На случай обострения оперативной обстановки будет создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии.
В местах проведения торжественных мероприятий маршруты патрулирования экипажей групп задержания вневедомственной охраны ведомства будут приближены к паркам и скверам, где расположены памятники ветеранам Великой Отечественной войны и мемориалы Вечного огня.
Сотрудники Росгвардии примут участие в межведомственных комиссиях по обследованию мест проведения мероприятий на состояние их антитеррористической защищённости. Росгвардейцы проверят работоспособность технических средств охраны с выводом на пункт централизованной охраны ведомства и «тревожные кнопки».
Усиленные меры безопасности будут предприняты и по противодействию беспилотным летательным аппаратам на территории автономного округа.
Перед началом мероприятий объекты и прилегающие к ним территории будут обследованы специалистами инженерно-технических групп ОМОН и кинологами со служебными собаками.
Кроме этого, представителями Росгвардии будет выполнен предупредительно-профилактический комплекс, включающий в себя проверку владельцев оружия, а также иных граждан, состоящих на профилактических учетах.
Во время майских праздников в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии будут функционировать группы контроля за соблюдением требований законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности.
Руководителем оперативного штаба теруправления доведены дополнительные поручения его участникам для дальнейшей реализации и выполнения задач, возложенных на Управление Росгвардии по ХМАО – Югре.
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