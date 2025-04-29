Идет прием заявок на чемпионат творческих компетенций ArtMasters
В России проходит VI сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Тема нового сезона – «Сохраняя традиции, создаём будущее».
Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters – масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий. ArtMasters создает для молодежи возможности для профессионального развития и социального лифта в индустрии, способствует интеграции участников в профессиональное сообщество и развитию профессиональных навыков.
В новом сезоне традиционно представлены две возрастные категории: юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет).
Юниоры будут соревноваться по десяти творческим компетенциям: «3D-дизайнера», «Веб-дизайнер», «Видеомонтажер», «Видеооператор», «Звукорежиссер кино и медиа», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Сценарист», «Художник-аниматор», в том числе новой компетенции «Продюсер».
В основной возрастной категории индивидуальные соревнования пройдут в 20 компетенциях, в том числе новым направлениям «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды». Согласно традиционной ежегодной ротации, в Чемпионат возвращаются компетенции «Сценарист компьютерных игр», «Дизайнер виртуальных миров», «Художник по костюмам», «Художник-оформитель» и «Художник по гриму».
В новом сезоне к экспертному совету ArtMasters в качестве экспертов-амбассадоров присоединились Федор Бондарчук (компетенция «Креативный продюсер»), Артемий Лебедев (компетенция «ВЕБ-ДИЗАЙНЕР (UX/UI)») и Николай Шумаков (компетенция «Дизайнер архитектурной среды»).
В возрастной категории «Юниоры» квалификационный этап состоится с 17 мая по 9 июня, финальный этап – с 14 июля по 2 августа 2025 года. В последний день финального этапа в Москве в музее «Атом» на ВДНХ пройдет церемония награждения победителей. Финал основной возрастной категории (18-35 лет) состоится в Москве в августе, а церемония награждения и традиционный гала-концерт пройдут 30 сентября в Государственном академическом Большом театре России.
Кроме того, финалисты категории «Юниоры» будут приглашены на творческую практику в международный детский центр «Артек».
Чемпионат ArtMasters включен в перечень олимпиад и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, что дает возможность его призерам и финалистам получить дополнительные баллы к ЕГЭ в таких вузах, как Российский институт театрального искусства ГИТИС, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Высшая школа экономики, РГУ им. А.Н. Косыгина, Российская академия музыки им. Гнесиных, Институт кино и телевидения (ГИТР) и многие другие.
Прием заявок на VI сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters продлится до 30 апреля 2025 года.
Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. В 2025 году чемпионат вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети». Наблюдательный Совет возглавляет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко. Стратегическим партнером Чемпионата выступает VK. Генеральным партнером Чемпионата выступает Т-Банк.