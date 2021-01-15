Наказы избирателей – в приоритете депутатов Думы округа.

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За минувший год Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков в рамках окружного закона о наказах избирателей выполнил три десятка обращений от коллективов различных учреждений округа. Всего было направлено получателям восемь миллионов рублей.
Это финансирование ремонта и обустройство спортивно-оздоровительного центра в Нижневартовске, ремонт помещений в медицинском колледже столицы Самотлора, строительство «Аллеи трудовой Славы» в Мегионе, приобретение технологического оборудования в школу посёлка Излучинск, компьютерной техники в учебные заведения и много других обращений. В наступившем году эта работа будет продолжена.
«Выполнение наказов избирателей – одна из востребованных и важных форм работы каждого депутата Думы автономного округа. Ежегодно к нам приходят сотни обращений от коллективов учебных заведений, творческих объединений, музеев, детских садов, спортивных учреждений, с просьбой оказать ту или иную помощь. Каждое рассматривается тщательно, в индивидуальном порядке. В Югре практика работы с наказами избирателей хорошо отлажена. Для депутатов Думы округа выполнение наказов избирателей – в приоритете», – сказал Борис Хохряков.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа