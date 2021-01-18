Семь учреждений социального обслуживания Югры отмечены знаком качества «Лучшее – детям»

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Об этом стало известно по итогам конкурсной экспертизы.
В числе награжденных - бюджетные учреждения автономного округа Центр адаптивного спорта, Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения, Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения, Сургутский центр социального обслуживания населения, Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения, Нижневартовская окружная клиническая больница и Советская районная больница.
Югорские учреждения теперь имеют официальное право на маркировку соответствующей услуги и использование знака качества «Лучшее – детям» в рекламных целях на безвозмездной основе. Знак качества действителен до 25 ноября 2022 года.
Критерием оценки является соответствие фактического уровня показателей качества показателям, декларируемым изготовителем, и показателям наиболее конкурентоспособных аналогов.
Напомним, программа «Лучшее – детям» – широкомасштабный проект, направленный на повышение качества товаров и услуг для детей и подростков. Его организаторами являются Общественная палата Российской Федерации, правительство Российской Федерации, администрация президента РФ, ряд министерств и ведомств.
В 2021 году конкурс проводится с 10 января по 10 декабря. Подробная информация о программе «Лучшее – детям» размещена на официальном сайте. К участию приглашаются российские предприятия, а также фирмы, учреждения, организации и индивидуальные частные предприниматели, производящие продукцию детского ассортимента, оказывающие услуги для детей и подростков.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры