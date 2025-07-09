Художников из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра приглашают создать эскиз почтовой марки и открыток на тему «Моя Россия!»
Почта России выпустит марку и авторские открытки, посвящённые нашей стране. Изображения выберут среди творческих работ участников открытого всероссийского конкурса.
Миллионы людей по всему миру продолжают обмениваться письмами и открытками, знакомиться с жителями других городов и стран, мировой культурой и традициями разных народов. Конкурс призван расширить представление о России как о красивой и гостеприимной стране с множеством исторических, культурных и природных достопримечательностей с помощью почтовых марок, которые легко преодолевают государственные границы и достигают самых отдалённых уголков земного шара.
Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвящённый нашей стране, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. При этом не принимаются работы, созданные нейросетями и прочими приложениями для создания искусственных изображений с помощью программных алгоритмов, без использования навыков авторского мастерства.
Открытый всероссийский тематический конкурс на создание эскизов почтовой марки и открыток по теме «Моя Россия!» проводит дочерняя компания Почты России АО «Марка» при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России.
Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 24 августа. Итоги конкурса объявят 29 августа. Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.