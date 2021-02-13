В Югре планируют разработать новую жилищную программу для коренных народов

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После завершения выполнения обязательств перед действующими участниками жилищной программы в Югре планируют разработать новую программу для коренных малочисленных народов Севера.
Сегодня многих жителей из числа народов ханты, манси и лесных ненцев интересует вопрос, возобновится ли приём заявлений по действующей жилищной программе и планируется ли принятие новой для этой категории граждан. Именно этот вопрос журналисты газеты «Луима сэрипос» планировали задать губернатору Югры Наталье Комаровой на большой пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2020 года. Озвучить вопрос, интересующий многих коренных жителей, в ходе прямого эфира не удалось, поэтому мы направили его письменно и позднее получили ответ.
По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, информацию по данной теме предоставил департамент строительства Югры. По информации ведомства, возобновление приёма заявлений по действующим программам не предусматривается, разработка новой планируется на этапе завершения выполнения обязательств перед действующими участниками.
Напомним, семьи ханты, манси и лесных ненцев получают господдержку по программе «Предоставление субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки» и «Предоставление субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан» государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы», подавшим заявления на получение субсидии до 31 декабря 2014 года. Субсидии коренным малочисленным народам за счёт средств бюджета автономного округа предоставляются с 2006 года. В настоящее время приём заявлений по данным программам не ведётся.
Кроме этого, департамент строительства Югры сообщил, меры господдержки в 2020 году получили 646 семей из числа народов ханты, манси и лесных ненцев, объём направленных средств из бюджета округа составил 1 млрд 940,43 млн рублей. Всего, начиная с 2006 года, субсидии получили 3 858 семей на общую сумму 8 447,76 млн рублей. В настоящее время на учёте на получение субсидии по государственной программе «Развитие жилищной сферы» состоят 2 126 участников из числа коренных малочисленных народов. На выплату им субсидий необходимо порядка 6 млрд рублей.
Людмила Теткина
Интӑм шуши ёх вәӆты хотӑт ӆәтты щира субсидия вухӑӊ нётупсыйн мӑӆыйт. Хән щи нєпекӑн хӑншаньщум иса ёх нётӆыйт, кәща ёх йиӆуп программа вєрӆӑт, ӆәӆн шуши хуятӑт еӆӆы ищиты нётупсыйн ат мӑсыйт.
Тӑмхӑтӆ иса шуши ёх щи оӆӑӊӑн уша павӑтты ӆӑӊхаӆӑт. Тәняӆ оӆ округ кәща нє Н.В. Комарова пиӆа вән мирхот вәс. Мўӊ редакцияев эвӑӆт щив иньщӑсупсы китсўв, хутыса еӆӆы шуши ёх хотӑт ӆәтты щира нётты питӆыйт. Тӑм ванӑн округевн хотӑт омӑсты вєр тәты департамент эвӑӆт юхӆы ясӑӊ юхтӑс. Ӆыв ястӑсӑт, хуты ин вәӆты поступсыя йиӆуп вохты нєпекӑт ӑн вўӆыйт па еӆӆы вўты ӑн питӆыйт. Интӑм щӑта субсидия вўты щира 2126 семья хӑншман вәӆ, ӆыв пӑтэӆа хәткєм миллиард шойт вух мосӆ. Хән иса щи хуятӑт нётӆыйт, щи пийн йиӆуп поступсы ӆэщӑтӆы, ӆәӆн шуши хуятӑт еӆӆы хотӑт омӑсты муй ӆәтты ат нётӆыйт. Тәп щи пийн па щи вохты нєпекӑт вўты оӆӊитӆыйт.
Мӑнум 2020-мит оӆн 646 семья субсидия вухӑт унтасн йиӆуп хот ӆәтсӑт, щи вєра и миллиард 940 щурӑс шойт вух сухуптӑсы. Иха ки ӆўӊӑтты, 2006-мит оӆ вўш эвӑӆт 3858 шуши семья вәӆты хотӑт ӆәтсӑт, ӆывеӆа 8 447,76 миллион шойт вух мӑсы.
Людмила Теткина хӑншум айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова