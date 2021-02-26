Губернатор Югры провела онлайн-встречу с жителями Октябрьского района

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Губернатор автономного округа Наталья Комарова провела очередную онлайн-встречу с югорчанами, посвященную эффективности реализации национальных проектов и госпрограмм в Октябрьском районе.
Модераторами встречи выступили экскурсовод по местам Приобья, руководитель проекта «Зимнее Алешкино» Полина Шилко, руководитель творческого объединения «Лидерский формат», директор дома детского творчества «Новое поколение» Ольга Осович, волонтер, эксперт конкурсов «Мой проект – моей стране», «Доброволец России 2019» Ирина Сафонова.
Наталья Комарова отметила, что в преддверие рабочего визита в Октябрьский район вместе с его жителями оценит, насколько проводимая местными органами власти работа отвечает запросам людей по срокам, качеству, эффективности.
«По данным ежегодного социологического исследования, которое проводилось в автономном округе в конце 2020 года, Октябрьский район входит в «зеленую зону» по общественному настроению, – констатировала губернатор. – Есть и проблемные вопросы, на которые указывают люди. Почти каждый второй участвовавший в опросе житель муниципалитета отметил неудовлетворительное состояние дорог и неудобство транспортного обеспечения. Обращают на себя внимание оценки состояния дел в сфере здравоохранения, занятости, работы предприятий ЖКХ. Это назревшие запросы людей».
При этом глава региона акцентировала внимание участников онлайн-встречи на том, что по оценке молодых жителей Октябрьского района в части возможностей реализовать себя, найти применение способностям муниципалитет находится в нижней части рейтинга. «Это та область, в которой важна слаженная работа власти, бизнеса, гражданского общества. Нужны интересные, смелые, прорывные проекты и инициативы, которые идут от самих молодых людей и при должной поддержке способны сформировать новые точки роста для района. Механизмы поддержки таких инициатив есть, важно, чтобы информация о них была доступна всем жителям района. Перечисленные направления, предложения и вопросы, поступившие при подготовке встречи – актуальный срез того, чем живет район. Администрацию района нацеливаю воспринимать их как наказ, который необходимо выполнить», – подчеркнула Наталья Комарова.
В ходе мероприятия глава Октябрьского района Анна Куташова доложила, что в 2020 году муниципалитет участвовал в реализации 6 национальных и 15 региональных проектов. По всем из них в полном объеме исполнены мероприятия, достигнуты установленные показатели.
«В течение года 143 семьи отметили новоселье – переселились из аварийного жилья и улучшили жилищные условия семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся. 41 семья реализовала свое право на улучшение жилищных условий по иным программам; квартиры получили 16 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 14 семей получили социальную выплату на переселение», – сообщила Анна Куташова.
В поселке Октябрьское в минувшем году введен в эксплуатацию детский сад на 240 воспитанников, строительство которого велось в рамках национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на посещение 12 групп. Общая площадь здания превышает 4,1 тысячи квадратных метров.
Завершено строительство второй очереди дамбы обвалования в поселке Приобье; в декабре введен в строй физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Перегребное; в поселке Комсомольский обустроено новое модульное здание дома культуры.
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за 3 года благоустроены 25 общественных и 5 дворовых территорий. В 2020 году благоустроена площадь Победы в Перегребном: выполнено обустройство памятника участникам Великой Отечественной войны, подключены новые энергоэффективные светильники, установлено 12 теплых скамеек с авторегулируемым подогревом и светодиодными подсветками, доступом к сети Wi-Fi.
Помимо этого, при реализации национального проекта «Экология» разрабатывается проектная документация комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нягани и поселений Октябрьского района.
В городском поселении Андра до 2024 года будет построен комплекс обезвреживания полного цикла ТКО. К реализации проекта инвесторы приступят уже в следующем году.
«В рамках реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района финансовую поддержку получили 96 субъектов МСП на сумму около 9 миллионов рублей. Были предоставлены неотложные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции: возмещение части затрат на аренду нежилых помещений получили 17 субъектов; для возмещения части затрат на коммунальные услуги финансовую поддержку получили 9 субъектов», – доложила Анна Куташова.
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», в 2020 году в поселке Унъюган появился современный рентгеновский аппарат.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» раннюю профессиональную ориентацию прошли 769 школьников 6-11 классов в формате онлайн-проб. Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, способствующих учащимся определить профессиональные интересы и склонности, выявить сильные стороны и зоны развития.
В течение года в рамках нацпроекта «Образование» отремонтировано 3 общеобразовательных учреждения. В них созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом.
«В 2020 году дошкольные образовательные организации начали эксплуатацию модулей «Зачисление в детский сад» и «Родительская плата». Благодаря этому, родители имеют возможность производить оплату за услуги присмотра и ухода за детьми посредством портала «Госуслуги», – продолжила Анна Куташова. – На базе 4 образовательных организаций открыты и функционируют центры «Точка роста»: Андринская, Большелеушинская, Малоатлымская, Шеркальская школы. В Приобье работает хай-тек студия – многопрофильный кабинет компьютерного и технического творчества».
При реализации проекта «Спорт – норма жизни» Октябрьский район приобрел и обновил спортивный инвентарь для занятий боксом, лыжными видами спорта, биатлоном, рукопашным боем, многоборьем, пейнтболом. В поселке Карымкары установлена модульная лыжная база.
«Таким образом, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В настоящее время мы реализуем мероприятия, запланированные на 2021 год, в штатном режиме», – отметила Анна Куташова.
«Реализация национальных проектов, вся наша деятельность должна прилагаться к каждому человеку, должно оцениваться влияние на каждого жителя», – нацелила Наталья Комарова.
В ходе онлайн-встречи жители Октябрьского района озвучили сразу несколько вопросов, касающихся возведения моста через реку Обь в районе поселения Андра.
Губернатор отметила, что данный вопрос имеет особое значение: «Людям очень нужен мост. Но при этом, чтобы возвести крупный инфраструктурный объект, необходимо финансово-экономическое обоснование. Мы рассмотрели два объекта: мост через реку Обь в районе Сургута и мост через реку Обь в Октябрьском районе. Финансово-экономические расчеты показали, что мост в районе Сургута актуальнее и обеспечен экономическими запросами. В настоящее время разработана проектно-сметная документация этого объекта, завершается ее корректировка и оценка, после чего начнется его строительство. Предполагается, что до 2025 года объект будет введен в эксплуатацию», – констатировала Наталья Комарова.
Она отдельно подчеркнула, что планы по возведению моста через реку Обь в районе Андры синхронизируются с Ямало-Ненецким автономный округом, чьи интересы также задействованы при строительстве данного объекта.
Одним из наиболее актуальных вопросов для жителей Октябрьского района стало состояние автозимников. В этой связи директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок доложил, что, в частности, с зимником «Октябрьское – Карымкары – Горнореченск» действительно фиксировался ряд проблем, обусловленных в том числе резкими перепадами температур в зимнее время. «Так как зимник проходит в лесах первой категории, то он располагается в достаточно стесненных и сложных гидрогеологических условиях, частично проходя по болотистой местности. В моменты, когда температура воздуха резко поднималась, часть зимника оказывалась подтопленной водой из болот, образовывалась наледь. В таких ситуациях предпринимались необходимые меры для поддержания работоспособности зимника – он ни разу не перекрывался», – отметил Константин Гребешок.
Также жители муниципалитета обратились с вопросом, касающимся распределения путевок для направления диспансерных больных на санаторно-курортное лечение. Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил, что около 10-11 тысяч югорчан ежегодно обеспечиваются такого рода путевками. При этом за пределы региона направляются около 4 тысяч человек.
В соответствии с запросом жителей автономного округа Наталья Комарова поручила профильному ведомству проработать вопрос обеспечения людей путевками на санаторно-курортное лечение в части определения сроков предоставления таких путевок – определить периодичность их предоставления.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».