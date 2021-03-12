Югра готова к периоду весенне-летнего половодья 2021 года

- Русский
Ввиду весеннего половодья в зоне возможного подтопления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры может оказаться 48 населённых пунктов в тринадцати муниципалитетах, где проживает более 6 000 человек. В случае необходимости переселения при угрозе подтопления в муниципалитетах могут быть развёрнуты 58 пунктов временного размещения, общая вместимость которых рассчитана на 13 000 человек. Об этом доложила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании по вопросам предотвращения и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году в УрФО.
Совещание прошло под председательством полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева.
В окружном бюджете зарезервированы необходимые ресурсы, если возникнет необходимость оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Отметим, для централизованного оповещения граждан в случае ЧС в Югре работает региональная автоматизированная система, техническое состояние и готовность которой контролируются правительством региона. 3 марта 2021 года прошла очередная проверка данной системы оповещения.
Напомним, в 2020 году паводок в Югре начался в третьей декаде апреля, почти на три недели раньше обычных дат.
Текст по материалам Ugra-news.ru. подготовила Ирина Самсонова