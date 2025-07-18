Первая практика и научное открытие: первокурсники СурГУ вернулись из Салехарда
Группа студентов-историков Сургутского государственного университета, входившая в состав Молодёжной археологической экспедиции, завершила двухнедельную археологическую практику в архитектурно-историческом комплексе «Обдорский острог» на территории города Салехард, ЯНАО.
В торжественной обстановке 15 июля первокурсникам вручили сертификаты и провели обряд посвящения в археологи.
Под руководством опытных специалистов — преподавателей СурГУ и сотрудников Центра югорской археологии и этнографии Олега Кардаша и Георгия Визгалова — будущие историки освоили полевые методы работы. Студенты научились работать с профессиональным оборудованием, фиксировать находки и проводить их камеральную обработку.
Напомним, в прошлом полевом сезоне на территории ИАК «Обдорский острог» было сделано важное открытие — обнаружена сохранившаяся стена Обдорского острога. В этом сезоне Молодёжная археологическая экспедиция вместе с учеными занималась поисками башни этого укрепления.
Также практика ознаменовалась значимым научным открытием — был обнаружен могильник эпохи энеолита.
Помимо исследовательской работы, программа экспедиции включала образовательные лектории и знакомство с культурным наследием Ямала. Практиканты посетили Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского, Музей православия и храмы Салехарда.
Особым событием стало участие в открытии югорского археологического сезона — «Дне первой лопаты».
Впервые в истории экспедиции вёлся Медиадневник — серия взаимосвязанных публикаций обо всём, что происходило с ребятами на практике.
Все материалы дневника доступны по ссылкам в ВК и на сайте Центра югорской археологии и этнографии
Полученные в ходе раскопок материалы будут переданы для дальнейшего изучения, а сами студенты получили бесценный опыт. Некоторые из них выразили желание продолжить участие в Молодёжной археологической экспедиции этого сезона на других научных базах югорских археологов.
Работа проводится в рамках грантов:
«Обдорский острог» (Фонд президентских грантов)
«Салехард 1595–2025: с археологами о прошлом» (Фонд «История Отечества»)
«Лето с археологами. Медиадневник молодёжной археологической экспедиции–2025» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)
«Шаг в прошлое Югры: строим крепость каменного века» (Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»)