Молодёжь в агропроме: форум «АГРОПРОдвижение» объединит 800 молодых профессионалов
С 19 по 25 сентября 2025 года в Тульской области состоится окружной молодёжный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение» платформы Росмолодёжь.Форумы, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». В форуме примут участие 800 молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей Центрального федерального округа, профессионалы с проектами для сельских территорий, студенты специальностей, востребованных на селе в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 30 июля на платформе Росмолодёжь.Форумы. Участники приобретут навыки и компетенции в агропромышленной сфере, познакомятся с ведущими предприятиями страны и современными выставочными образцами техники сельского хозяйства.
Особый акцент в этом году направлен на создание условий для самореализации и развития участников в системе молодёжной политики и сфере сельского хозяйства.
«"АГРОПРОдвижение" пройдёт в нашей области уже в третий раз и реализуется при поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Уверена, что форумная программа поможет молодым кадрам в сфере сельского хозяйства получить компетенции, необходимые для дальнейшей работы, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с другими регионами», — поделилась министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова.
На протяжении всех дней участники будут работать с опытными наставниками, партнёрами и готовить собственные разработки. Участников ожидают дискуссионные, интерактивные площадки, творческие мастерские, выступления и практические занятия от экспертов и гостей форума, а также встречи с представителями фермерских династий и открытые диалоги с участниками СВО.
В форуме будут реализованы сессии с участием руководителей крупных агропромышленных холдингов, корпораций и предприятий, а также представителей локальных региональных команд и сообществ.
В рамках образовательной программы участников распределят на четыре направления, в которых будут заниматься разработкой адаптивных решений для цифровизации типичных хозяйств своего региона, стратегией продвижения для продуктов, созданием проектов по развитию инфраструктуры и социальных программ.
«В прошлом году на форуме "АГРОПРОдвижение" мне удалось получить грант на реализацию проекта "Бонсай-ГидроСтиль" — и я уже успешно его воплотил в жизнь! Проект был направлен на выращивание декоративных растений в технике бонсай с использованием метода гидропоники, который позволяет повысить приживаемость этих растений. Во время форума мне особенно запомнилось, когда ребятам проводили мастер-класс по ветеринарии и привезли настоящего кролика. Животные всегда вызывают интерес», — рассказал участник форума «АГРОПРОдвижение» в 2024 году Иван Савельев.
Молодых аграриев ждут экскурсии на ведущие агропромышленные предприятия тульского региона, дегустация фермерской продукции и выставка современной сельскохозяйственной техники.
Спортивная программа форума включит в себя соревнования по баскетболу, волейболу, лазертагу и даже хоккей на траве.
По итогам форума участники не только получат ценные знания и навыки, но и сформируют сообщество единомышленников, готовых к совместной работе над развитием агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Учредителем форума «АГРОПРОдвижение» выступает Министерство молодёжной политики Тульской области, организаторами выступают Росмолодёжь и Тульский областной центр молодёжи.
Соорганизаторами выступают Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области и платформа Росмолодёжь.Форумы.