Молодёжь в агропроме: форум «АГРОПРОдвижение» объединит 800 молодых профессионалов

С 19 по 25 сентября 2025 года в Тульской области состоится окружной молодёжный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение» платформы Росмолодёжь.Форумы, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».