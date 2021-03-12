Более 2 миллиардов рублей будет направлено Югре на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов

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Более 2 миллиардов рублей будет направлено Югре на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов

Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего до 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд рублей в целях приведения в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще порядка 90 млрд рублей — для строительства 121 путепровода. Из них Югре предварительно предусмотрено 2,2 млрд рублей на приведение в нормативное состояние (реконструкция и ремонт) 1,2 тысячи погонных метров. 

Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ в июне 2019 года была разработана программа по реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительству путепроводов на региональных и местных дорогах.

Отметим, накануне вопросы приведения в нормативное состояние дорог регионального и местного значения обсудили в ходе научно-практической конференции, прошедшей в рамках форума «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов, первый заместитель председателя правления ГК «Автодор» Игорь Астахов и др.

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Пт, 12/03/2021 - 11:55

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