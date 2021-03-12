Татьяна Гоголева: «Детские школы искусств получат особый статус»

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10 марта Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении одобрили важные поправки в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
Изменения, в частности, закрепят статус детских школ искусств, а также позволят укрепить действующую систему подготовки творческих кадров в области искусств в учебных заведениях всех уровней.
Законопроектом предлагается закрепить статус детских школ искусств, как организаций, создаваемых по видам искусств (со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»). Теперь детские школы искусств будут вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.
Кроме того, законопроектом предполагается введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Это позволит сделать прием на обучение приоритетным для наиболее одаренных поступающих.
Минкультуры России получит полномочия определять, по согласованию с Минпросвещения России, порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств, а также сможет устанавливать контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки в области искусств в ВУЗах страны за счет федерального бюджета.
Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева отметила, что уникальность отечественной системы подготовки творческих кадров заключается в неразрывной связи начального, среднего и высшего образования в области искусств.
«Этот важный законопроект предложил наш президент Владимир Владимирович Путин. После вступления закона в силу, детские школы искусств перейдут в ведение субъектов, а не муниципалитетов, как сейчас. А это совсем другое бюджетирование и повышение требований к нормам материально-технического оснащения и кадрового обеспечения. Сейчас творческие школы находятся в одном статусе и в условиях конкуренции с кружками и спортивными секциями. На мой взгляд, так быть не должно. Еще в 2019 году я обращалась в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с просьбой пересмотреть персонифицированный подход к финансированию учреждений дополнительного образования детей. В частности, речь шла о муниципальном бюджетном учреждении «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм» в Ханты-Мансийске. Это уникальное образовательное учреждение, основная миссия которого – сохранение и развитие языков и традиционной культуры коренных народов Югры. Преподаватели центра –представители народов ханты и манси. Я рада, что, наконец, наши просьбы были услышаны и детские школы искусств во всех регионах России получат особый статус и возможность развития», – сообщила Татьяна Степановна.
Ирина Пономарева