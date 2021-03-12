Состоялась премьера спектакля «Королева красоты» на мансийском языке

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В Обско-угорском театре «Солнце» 7 марта состоялась премьера спектакля «Королева красоты». Постановка поставлена на мансийском языке по одноимённой пьесе Мартина Макдонаха. Режиссер – Михаил Яковлевич Али-Хусейн.
Главную роль в спектакле исполнила югорская певица Вера Кондратьева. Красивая, умная и хрупкая женщина из маленького города Лянтора Нижневартовского района занимается популяризацией культуры северных народов – поёт песни на языке ханты. Вера признается, на изучение текстов на мансийском языке у неё ушло более месяца. Отрадно, что все артисты спектакля манси, выходцы из села Саранпауля Берёзовского района – это Вадим Важенин, Сергей Хозумов и Иван Гындыбин.
Актёры театра «Солнце» показали постановку бытовой драмы о судьбах двух женщин: матери и дочки, которые не могут найти взаимопонимания между собой и от этого страдают. Пьеса полностью проходила на мансийском языке, для русскоговорящей аудитории были сделаны субтитры. Переводом текста на мансийский язык занималась мансийская писательница, сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Динисламова.
Премьеру спектакля «Королева красоты» посетили губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева.
Николай Меров