В Югре появится единый порядок приема на работу людей с инвалидностью

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В Югре появится единый порядок приема на работу людей с инвалидностью

Распоряжение о внесении изменений в закон «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе» приняли сегодня, 12 марта, члены окружного правительства. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Таким образом, уточняются вопросы, относящиеся к полномочиям правительства региона по обеспечению реализации гарантий трудовой занятости инвалидов», – подчеркнула Наталья Комарова.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско отдельно отметил, что при внесении данных изменений в закон в автономном округе будет разработан порядок, регулирующий квоты для приема на работу инвалидов в организациях региона и минимальное количество специальных рабочих мест для них. Его действие будет распространяться на все организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Документ направлен на рассмотрение депутатами окружной думы.

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Пнд, 15/03/2021 - 10:32

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