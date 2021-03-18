Школа сервиса и гостеприимства запускает новый цикл тренингов для руководителей предприятий Югры

  • Русский
Школа сервиса и гостеприимства запускает новый цикл тренингов для руководителей предприятий Югры
Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"

Обучение проводится при поддержке центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры. О том, как будут проходить занятия в школе сервиса и гостеприимства и чему научатся её выпускники, на площадке РИЦ «Югра» рассказали руководитель проекта школа сервиса и гостеприимства Евгения Вторушина и руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская.

По словам Евгении Вторушиной, основная цель создания школы – повышение качества сервиса в Югре за счёт подготовки кадров. Вторая составляющая – это создание сообщества сотрудников, которые работают в сфере гостеприимства, для того чтобы у них было единое информационное поле для обмена опытом.

В конце 2020 года состоялась первая школа, тогда прошла подготовка линейных специалистов –  горничных, администраторов и официантов.

–   В этом году мы запланировали обучение на три месяца, которое направлено на управленцев. Старт школы 26 марта, –  поделилась Евгения Вторушина. –  Запланировано 5 встреч, которые состоятся в Ханты-Мансийске и в Сургуте. В качестве преподавателей привлечены практикующие руководители, специалисты и эксперты. Группы будут сформированы до 10 человек, обучение пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Говоря о развитии туризма в целом, руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская рассказала:

– Югра развивает три ключевых направления –  этнография, событийные мероприятия, активный аудо туризм. Активные выходы, отдых на природе, восхождение, экстремальные туры – это все относится к  направлению аудо туризму. Кроме этого, сейчас пользуются большой популярностью промышленные туры. Югра в этом направлении представляет очень большой интерес. Этнографическая составляющая – ещё один из поводов посетить Югру. Кроме этого, мы делаем ставку на событийный туризм, – рассказала  Владислава Вишневская.

Людмила Теткина 

Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"Фото: РИЦ "Югра"
Фото: РИЦ "Югра"
Чт, 18/03/2021 - 15:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.