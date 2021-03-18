Школа сервиса и гостеприимства запускает новый цикл тренингов для руководителей предприятий Югры

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Обучение проводится при поддержке центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры. О том, как будут проходить занятия в школе сервиса и гостеприимства и чему научатся её выпускники, на площадке РИЦ «Югра» рассказали руководитель проекта школа сервиса и гостеприимства Евгения Вторушина и руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская.
По словам Евгении Вторушиной, основная цель создания школы – повышение качества сервиса в Югре за счёт подготовки кадров. Вторая составляющая – это создание сообщества сотрудников, которые работают в сфере гостеприимства, для того чтобы у них было единое информационное поле для обмена опытом.
В конце 2020 года состоялась первая школа, тогда прошла подготовка линейных специалистов – горничных, администраторов и официантов.
– В этом году мы запланировали обучение на три месяца, которое направлено на управленцев. Старт школы 26 марта, – поделилась Евгения Вторушина. – Запланировано 5 встреч, которые состоятся в Ханты-Мансийске и в Сургуте. В качестве преподавателей привлечены практикующие руководители, специалисты и эксперты. Группы будут сформированы до 10 человек, обучение пройдет с соблюдением всех мер безопасности.
Говоря о развитии туризма в целом, руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская рассказала:
– Югра развивает три ключевых направления – этнография, событийные мероприятия, активный аудо туризм. Активные выходы, отдых на природе, восхождение, экстремальные туры – это все относится к направлению аудо туризму. Кроме этого, сейчас пользуются большой популярностью промышленные туры. Югра в этом направлении представляет очень большой интерес. Этнографическая составляющая – ещё один из поводов посетить Югру. Кроме этого, мы делаем ставку на событийный туризм, – рассказала Владислава Вишневская.
Людмила Теткина