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В городе Ханты-Мансийске в Государственном архиве Югры с 10 февраля работает выставка архивных документов «Дадим больше рыбы Родине». Выставка подготовлена в рамках проекта «Гордость Югры» и посвящена 90- летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основная задача устроителей – показать становление рыбной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через нелегкие трудовые будни людей.
Государственный архив Югры сумел сохранить многие документы того периода, однако для открытия выставки были привлечены и другие материалы. По словам ведущего архивиста отдела использования и публикации архивных документов государственного архива Югры Елены Петуховой, кроме фондов Ханты-Мансийского государственного архива, использовались материалы из фондов рыбоконсервного комбината, рыбопромышленного треста, существовавшего на тот период рыбакколхозсоюза, а также публикации в газете «Самаровская трибуна».
Документы выставки повествуют об истории развития рыбной промышленности, начиная с 1930 года, когда было построено первое промышленное предприятие округа – Самаровский рыбоконсервный комбинат.
В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский национальный округ, как и вся страна, оказался в условиях полной мобилизации ресурсов.
В этот период образован Ханты-Мансийский государственный рыбопромышленный трест, к 1 января 1945 года сюда входило 12 рыбозаводов, 2 консервных предприятия, 376 рыбоучастков и рыбоприёмных пунктов. По данным Ханты-Мансийского окрисполкома, в 1944 году рыбаки-колхозники вместе с семьями составляли 14 тыс. человек, работники рыбной промышленности – 22 тыс. человек, всего население округа составляло 90 тыс. человек.
Согласно документам, на протяжении своего становления и развития рыбная промышленность остро нуждалась в подготовке квалифицированных кадров. Как в довоенное, так и в военное время был курс на коренизацию, т.е. подготовку кадров из числа коренных народов Севера. Например, в 1943-1944 годы на руководящую работу в рыбную промышленность было выдвинуто 18 человек из числа коренного населения – ханты и манси. На выставке можно познакомиться с личными листками по учёту кадров председателей рыболовецких артелей из числа коренного населения: Герасима Ивановича Гындышева, председателя Войтеховской рыболовецкой артели; Василия Ивановича Лелятова, председателя Шошинский рыболовецкой артели; Павла Ефимовича Ромбандеева, председателя Мунгесской рыболовецкой артели; Макара Ильича Тарлина председателя Кислорской рыболовецкой артели им. М.И Калинина.
В годы войны за героический труд в тылу предприятиям – победителям соцсоревнования – вручались денежные премии, переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны, передовиков рыбодобычи заносили на областную Доску почета и т.д. Например, посетители выставки могут прочитать «Выписку из Решения Объединенного заседания Исполкома Райсовета и РК ВКП б Берёзовского района Ханты-Мансийского нац. округа Омской области от 9 мая 1942 года», в котором говорилось: Колхоз «Путь Ленина» юр. Теги является одним из передовых по вылову рыбы, в 1 кв. 1942 года колхоз сдал государству 414 центн. вместо 90 по плану», т.е план перевыполнен в 4,6 раза.
15 марта совместно с корреспондентами газет с выставкой познакомились учащиеся одной из школы Ханты-Мансийска. Выставка будет работать до конца марта. Кроме того, желающие могут посетить её виртуально, для этого достаточно войти на сайт Государственного архива Югры, где выставка представлена в онлайн- формате. https://kugayu.wixsite.com/90let
Пётр Молданов