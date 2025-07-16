Югорчане представили свой опыт по сохранению, поддержке и развитию коренных малочисленных народов Севера на сессии ООН в Женеве
Председатель Молодежного совета общественной организации «Спасение Югры» Наталья Колобова приняла участие в 18-ой сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов в Женеве.
Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, югорчанка рассказала о важности формирования дезагрегированных данных о жизнедеятельности коренных народов, о деятельности округа в этом направлении через создание Государственной информационной системы «Коренные малочисленные народы Севера».
«В поддержку исследования Экспертного механизма о праве коренных народов на данные, включая сбор и дезагрегацию, в декабре 2024 года в Югре состоялся семинар с широким вовлечением представителей регионов России: общественных организаций коренных народов, парламентариев и омбудсменов. Итоговый документ собрал успешные практики, существующую проблематику и перспективы дальнейшего продвижения на национальном и международном уровне», - поясняется на официальном телеграмм-канале ведомства.
В период проведения Экспертной сессии Наталья Колобова приняла участие в дискуссиях, где представила позитивные практики Югры по поддержке традиционной экономики, роли правозащитных институтов. Она уделила внимание роли коренных народов Севера в законотворчестве округа. Так, при парламенте Югры действует ассамблея коренных малочисленных народов Севера, которая принимает участие в создании законов, которые касаются ханты, манси и ненцев.
Также югорчанка рассказала о комиссии по вопросам традиционного природопользования и назначении первого в истории округа омбудсмена по правам КМНС. В завершении своего выступления порекомендовала Экспертному механизму провести исследование о роли национальных правозащитных учреждений.