Патриоты Урала: жителей ХМАО – Югры приглашают принять участие в онлайн-мероприятиях
Цикл онлайн-встреч станет продолжением форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Организатором выступило Общество «Знание» совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества», общественной организацией «Герои Урала» при поддержке Правительства Свердловской области и Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О.Родобольского.
Первая онлайн-встреча состоится 24 июля в 12:00. Она будет посвящена социальной роли ветеранов в современном обществе. Слушателями станут участники СВО и их семьи, волонтерские и ветеранские сообщества, просветители.
В качестве спикеров выступят заместитель начальника Департамента по внутренней политики полпредства УрФО, кавалер ордена Мужества и лектор Общества «Знание» Александр Загайнов, участник СВО, заместитель директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС Максим Канев и другие.
Модерировать дискуссию будет победитель Знание.Лектор, ведущая ГТРК «Урал» Ольга Зиналиева.
Отметим, основной целью форума «Патриоты Урала» является создание условий для обмена знаниями и практическим опытом между специалистами и экспертами, просвещение разных целевых групп, доступность информации для широкого круга аудитории из разных муниципалитетов.
Зарегистрироваться на участие можно на сайте Общества «Знание» по ссылке. Приглашаем всех желающих.
Начало мероприятия: 12:00.