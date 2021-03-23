Магия бисера и дерева…

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23-27 марта 2021 года в г. Ханты-Мансийске в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялся XXV научно-практический семинар «Традиционные бисерные изделия и деревянная утварь обских угров».
В первый день семинара в онлайн-формате прошла теоретическая часть, во время которой учёные-историки, этнографы, культурологи, языковеды рассказали об истории знакомства обских угров с бисером, с тенденциями развития бисерного орнамента на традиционной одежде, с семантикой орнаментов, а также с названиями бисерных изделий на хантыйском языке. Многие доклады вызвали бурное обсуждение.
Затем в течение нескольких дней мастера, съехавшиеся в окружную столицу, обучали желающих работе с бисером и деревом. Так, многие познакомились с изготовлением бисерных украшений для накосников (няврэм саканг сэв), способам украшения бисером манжет и низа традиционного женского платья и халата (ернас, щашкан сах саканг йилта), а также способам обшивания традиционной женской обуви ‘ниры’ бисером. Мужчины-мастера провели мастер-классы по изготовлению небольших традиционных деревянных чаш под бисер, а также деревянных коробов для хранения женских рукодельных изделий.
XXV научно-практический семинар «Традиционные бисерные изделия и деревянная утварь обских угров» завершилась выставкой работ.
Людмила Гурьева