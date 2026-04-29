Югра готовится к первому празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации
30 апреля в Национальном центре «Россия» в Югре впервые состоится празднование Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. Эта памятная дата, учрежденная Указом Президента РФ Владимира Путина в ноябре 2025 года, призвана подчеркнуть важность сохранения уникального культурного наследия и традиционного уклада жизни коренных народов. Выбор 30 апреля не случаен: именно в этот день в 1999 году был принят федеральный закон, закрепивший гарантии прав и интересов коренных малочисленных народов России. «Это первый шаг к тому, чтобы День коренных малочисленных народов стал по-настоящему общенациональным праздником единства и уважения к культуре предков. Югра – сердце этой традиции, и мы гордимся, что именно в Национальном центре «Россия» Югра пройдёт первое большое торжество», – отметила уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Людмила Алфёрова.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в партнерстве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, государственным информационным агентством «ТАСС», Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» и региональной общественной организацией «Спасение Югры».
Основная цель мероприятий – сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Югры, как неотъемлемый приоритет государственной национальной политики Российской Федерации и автономного округа.
Ожидается, что праздничные мероприятия объединят более 250 человек из муниципальных образований Югры и удаленных территорий региона, включая представителей общественных организаций и общин коренных малочисленных народов Севера, заслуженных деятелей культуры, почетных жителей автономного округа, а также представителей органов государственной и муниципальной власти автономного округа.
Гостей ждёт насыщенная программа. Центральной темой станет сохранение богатого культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Среди ключевых событий:
Презентацию объектов нематериального этнокультурного достояния Югры, внесенных в Реестр объектов нематериального культурного достояния Российской Федерации.
Уникальную фотовыставку архивных снимков «Наши народы Севера: фотохроника ТАСС» с 1968 года.
Лекции, экскурсии и мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам и игре на музыкальных инструментах.
Презентацию проектов по культуре коренных малочисленных народов Севера Школы креативных индустрий города Ханты-Мансийска: «Нематериальное этнокультурное достояние Югры. Традиции и современность».
Интерактивный игровой этнофестиваль и дегустацию ароматного чая народов Севера.
По инициативе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Югре впервые состоится Слет студентов обско-угорских народов «Студенчество. Традиции. Семья». В рамках Года единства народов России пройдут просветительские лекции на тему «Ценности, которые нас объединяют» от Дома народов России. К Году молодой семьи приурочен Региональный научно-практический семинар культурно-просветительского проекта «Этноигротека обско-угорских народов», который соберет представителей научного и экспертного сообщества, а также молодые семьи Югры.
